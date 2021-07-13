【富蘭克林】投資美國新收益 必備平衡價值型

隨著疫情緩和再到變異病毒擴散，加上包括聯準會可能縮減購債及經濟復甦放緩等的不安疑慮，使得投資人的心情自相對樂觀的風險情緒中急速降溫，然而市場總是超前反映經濟表現及消息，回歸基本面，美國就業市場的確有所改善，各項數據顯示景氣處於擴張週期，預期在政策支持之下，短暫強勁的成長後不會迎來急轉直下，而是將進入下一階段相對溫和的成長階段，面對股市屢創新高，適度的修整及沉澱，反而有利後續美股行情延續。

富蘭克林證券投顧分析，疫苗問世後，造成市場出現了共識集中、快速轉向及預期分歧的三大現象，首先對於經濟的正面復甦看法從年初來不斷發酵，尤其受到亮眼數據的支持，使得市場忽略目前的榮景很大一部分是受到政策支持，同時資金氾濫環境進一步加大類股輪動的現象，投資人的焦點也隨之搖擺，在近期股市創高後，領先的預期也開始出現修正，而股市創高及公債殖利率大幅回落，更表明了目前市場對經濟前景看法的巨大分歧，展望後市，2021 年一路向上的多頭行情在進入夏季後將面對更多挑戰，包括第二季企業財報、全球央行年會、經濟和疫情發展，都將牽動後續市場神經。

富蘭克林證券投顧表示，全球公衛事件創造了一個前所未有的金融環境，從近期聯準會逆回購操作規模創下歷史新高的近 1 兆美元可見市場資金寬裕程度，然而與其過度猜測預期未來的不確定性，投資人不妨回歸理性投資，確立分散風險，雞蛋不要放在一個籃子內的理念，掌握三個訣竅度過市場震盪，第一、透過平衡策略，達到股債兼備的最佳組合，左擁股利，右抱債息爭取雙收益，第二，價值成長並重，挑選高品質、評價面合理的價值股，搭配具良好企業前景的成長股，可攻可守配置，提高投資抗震力，避免過度追高殺低的情緒操作，紮實掌握類股快速的輪動行情，第三、參與政策題材，貨幣政策後財政政策即將接棒，不只傳統產業，預期新一代產業的基礎建設，亦具有相當的潛力空間，建議投資人可透過美國平衡型基金作為投資組合核心配置，以穩健方式參與美國復甦行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，面對全球經濟持續復甦與寬鬆貨幣政策延續，在低利環境下，混合性資產在追求收益的投資組合中顯得更為重要，例如高股利股票、可轉債、高收益債及浮動利率貸款等，著眼中長期，預期通膨影響不大，要關注的是對長期來說會更難預測，而也將更有利靈活的主動式資產管理方式，除此之外，評價面考量也將是投資決策中的重要一環。

Ⓞ基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息來源含股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。? 基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。? 報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。? 本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。? 本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。? 投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 ( http://www.Franklin.com.tw ) 查閱。