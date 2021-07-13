全球年底5G用戶數達5.8億戶 台灣擠進前段班

電信設備大廠愛立信今 (13) 日公布行動趨勢報告，今年第 1 季全球 5G 用戶增加 7000 萬戶，預期年底用戶數攀升至 5.8 億戶，其中，台灣 5G 普及率成長速度較其他國家快，發展速度居於全球前段班。

愛立信提到，5G 將成為普及速度最快的行動通訊技術，全球已有 160 多家電信商推出 5G 服務，預計每日平均新增 100 萬名 5G 用戶，估今年底全球將有 5.8 億 5G 用戶、2026 年底前上看 35 億戶，全球將有 6 成人口使用 5G。

愛立信預期，5G 用戶將比 4G 提前兩年突破 10 億戶，主要原因包括中國更早投入部署 5G，且有數家供應商即時推動 5G 終端裝置上市、價格持續下降，目前已有超過 300 多款 5G 智慧手機投入商用。

從地區分布來看，愛立信表示，各地區 5G 普及速度大不相同，其中歐洲市場起步較晚，5G 部署速度仍遠落後於中國、美國、韓國、日本和海灣阿拉伯國家合作理事會 (海合會) 等。

愛立信預估，2026 年東北亞地區將擁有全球最多 5G 用戶數，估計高達 14 億戶；而北美和海合會成員國預計成為 5G 用戶滲透率最高的地區，分別占據該地區行動用戶總數的 84% 和 73%。

總經理藍尚立表示，台灣自去年推出 5G 商用網路以來，台灣 5G 用戶已經超過 270 萬戶，滲透率超過 11%，台灣 5G 普及率相較於其他更早推出 5G 的國家進展更快，顯示台灣 5G 發展速度居於全球前段班。

藍尚立認為，隨著電信營運商與政府部門，對高品質 5G 網路的超前部署，並透過各種第三方行動網路表現調查，台灣的 5G 網路品質，從速度到使用者體驗，在區域評比中皆居於領導地位。