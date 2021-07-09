宏碁股東會20分鐘落幕 陳俊聖：筆電供不應求、多元事業持續發酵

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日召開股東會，僅花 20 分鐘就順利結束，所有議案均照案通過，展望未來，董事長陳俊聖表示，筆電從去年 3 月至今持續供不應求，此外，宏碁也積極創造多引擎生意模式，持續擴充營運規模、觸角。

面對疫情變化，陳俊聖指出，宏碁持續從既有個人電腦、顯示器等核心事業，逐步拓展服務事業、資安事業等周邊產品領域，過去 18 個月宏碁也陸續推動安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、展碁國際 (6776-TW)、宏碁資訊 (6811-TE) 等 4 家公司上市櫃，也收購橡膠代理商 Protrade、通路商 DNA Connect 等兩家公司。

陳俊聖表示，除推動子公司上市櫃、集團收購外，在供應鏈方面也擴大投資敦泰 (3545-TW)，認為公司營運體質要好，整體規模觸角就需持續擴充。

筆電需求方面，陳俊聖強調，去年疫情開始之初，確實有感受到供應鏈出現挑戰，但去年 3 月以後供應鏈逐步恢復，加上數位學習、遠距工作需求，讓宏碁產品至今供不應求，今年除持續追貨外，多元事業布局仍是重點。

宏碁股東會也順利通過去年盈餘分配，每股將配發 1.5 元現金股利。

宏碁 6 月營收則在電競、Chromebook 產品線帶動下，單月營收叩關 300 億元大關，達 300.19 億元，月增 21%、年增 16.9%，創下近七年新高，累計第 2 季營收達 797.76 億元，季增 11.5%、年增 21.7%，上半年則達 1513.34 億元、年增 32.2%。