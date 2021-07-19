只有5G還不夠！該這麼買才能搶搭未來通訊商機

近年來市場變動劇烈，多重資產基金因具有多元化配置的特性，可以追漲又同時具備下檔保護，又有收益，成為熱門的投資選擇。如今多重資產基金再升級，搭配未來通訊主題投資，讓投資人月月有收益之餘，又能搭上未來通訊的大商機列車。

通訊創新黃金年代來了

何謂未來通訊？最明顯的便是熱議的 5G 話題，它開啟了萬物聯網之窗，將影響人類日常生活，例如智慧家電、自駕車、機器人、智慧穿戴裝置、臉部辨識、VR 等等，將透過通訊的進步與連結，改變未來生活型態。

從 1G 演變到如今的 5G，傳輸速度、資料量及上網通訊人數，已經不可同日而語，將呈現爆炸式的成長，5G 使用人數不是數倍增長，而是上百倍的跳躍式攀升。而現階段正是通訊創新及應用的黃金年代，背後蘊藏龐大商機。

未來通訊就是 5G？其實不然，5G 僅是在通訊成熟過程中，扮演驅動力的一環，未來會再有新的驅動者取而代之，例如更為先進的 6G、衛星通訊。也因此，想要掌握未來通訊商機，必須放大格局，涉及更全面性、未來性的通訊技術與應用層面，才能永遠走在趨勢前端，而非僅是波浪中的浪花。

三大主軸 找尋各產業優質先驅企業

瞄準通訊主題是未來主流趨勢之一，富達投信將推出升級版的多重資產基金 - 富達未來通訊多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)，有別於傳統多重資產基金，除了兼顧收益外，還納入具有成長性的未來通訊主題投資，主要是低利環境下，好收益商品難尋，單靠債券已無法維持 4%、5% 的年化收益率，因此，投資組合必須擁有具有未來成長性，長達數年、甚至數十年的投資趨勢，方能達到理想的收益率。

該檔基金在未來通訊的主題投資，不僅只有布局 5G 主題，也不是只有投資科技產業，而是融合新技術、新網絡、新應用三大主軸，並且是跨產業、跨區域的類別投資，包括資訊科技、電訊服務、非核心消費、工業、醫療保健，以找尋各產業類別的先驅者之長期、多元的投資機會。

新技術方面，以掌握關鍵技術或元件為主，舉凡感測技術、半導體設備、物聯網設備、運算技術、電線電纜等，均是投資標的。舉例來說，5G 應用及電動車風潮，使得被動元件需求殷切，也讓全球最大被動元件製造商 - 村田製作所 (Murata) 產能滿載，帶動營收表現。(以上釋例，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議)

新網絡方面，以網絡連結系統為主，投資標的涵蓋無線通訊、雲端、通訊服務、衛星設施等。例如阿卡邁科技 (Akamai Technologies) 是世界最大的內容遞送網路商 (CDN) 之一，客戶中不乏是全球知名中大型企業，包括 FedEx、阿里巴巴、Airbnb、Adobe、美國證交所，也因此，該公司近 5 年來每股盈餘 (EPS) 年增率高達 16%。(資料來源: Akamai Technology 年報, Dec2020 / 以上釋例，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議)

新應用方面，以創新應用模式為主，投資標的涵蓋健康監測系統、行動商務、自駕車、線上娛樂、智慧辦公室、社交媒體等。例如近年影音串流平台崛起，就連老牌的迪士尼也加入戰局，由於旗下內容豐富，可滿足各年齡層，串流媒體上架 16 個月訂閱戶就破億，打破 Netflix 紀錄。(資料來源: 迪士尼年報, Dec2020 / 以上釋例，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議

三大主軸各自有獨特的投資吸引力，而且是未來通訊長期趨勢所在，具有中長期投資潛力，而無須擔心短期雜音干擾，例如升息或縮表與否、油價波動、地緣政治、財務季報等等。

月月有收益 又能參與未來通訊趨勢成長

對於想要擁有穩健收益的人來說，投資創新的未來通訊題材，風險及波動會不會太大？富達未來通訊多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 屬於 RR3 風險等級，比起同類型基金 RR4、RR5 的風險等級還要低，主要是該檔基金提供三重保護機制，以滿足國人對於成長、收益及波動的需求。

一是加債券：透過趨勢主題搭配固定收益的策略，35% 布局於債券，65% 則是投資未來通訊相關類股，用股債混搭方式，廣納收益來源，不僅有助於報酬率提高，亦可降低波動率。* 預定配置比重將隨時間變動，僅供參考使用，不代表基金成立後之投資比例及配置，投資組合應視基金成立之後實際投資配置而定。投資人不應視此為任何投資建議。詳細投資範圍及限制請參閱公開說明書。

二導入 ESG：富達獨有內部 ESG 評鑑系統，予以每家企業 ESG 評級，同時投資標的都是選擇高 ESG 評級的公司。根據富達內部研究顯示，具較佳富達 ESG 評等的標的，不管是股票或債券，績效上可以達到抗跌又領漲的效果。

三是加避險：彈性運用股、匯、債複合式避險策略，升級投資組合保護力。舉例來說，英國脫歐的時候，增持歐洲、英國股票的避險部位，減持英鎊部位，透過此複合式的避險策略，增加資產抗震力。

富達未來通訊多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 結合固定收益及成長趨勢，並透過三重防護機制，可以在股市頻創新高之際，降低市場高波動度影響，提升投資組合的下檔防禦力。同時月月配息機制亦可讓退休族或是現金流需求的人，每月擁有一筆收益來源，做為生活開銷所需。

警語

【富達投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人索取公開說明書，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資於美國 Rule 144A 債券，且投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十五。惟該債券屬私募性質，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，較可能發生流動性不足，投資人投資前須留意相關風險。本基金月配息型各計價幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且每受益權單位配息率並非固定不變，投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料請至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 查詢。富達證券投資信託股份有限公司，台北市忠孝東路五段 68 號 11 樓，服務電話：0800-00-9911。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。