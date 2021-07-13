〈貴金屬盤後〉美元上漲 美股近高點 黃金回落 但連4日守住1800美元上方

週一 (12 日) 交易，黃金期貨價格下跌，係因美元上漲以及美股守在接近創新高紀錄的水準，使黃金承壓，但黃金也連續第四日收盤在 1800 美元關卡以上。

一些策略師認為，黃金價格回落是因為上週創了 7 週來最大漲幅後，投資者進行出售。AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 在每日報告中寫道，「黃金在締造 7 週來最佳表現後，再次從高點回落。」

Aslam 也提到，有關新冠變種病毒 delta 傳播的消息可能會支撐黃金，因為新冠疫情會引發全球經濟前景的質疑。「鑑於目前的情況，新冠變種病毒 delta 傳播的情形令人越來越擔心，所以交易者惜售黃金。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 4.70 美元或 0.3%，收每盎司 1805.90 美元，上週收高 1.53%。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，儘管週一出現回調，「但總體而言，黃金市場仍處於持倉模式，且傾向上行。」

「上週重回 1800 美元水準以上，且守住這水準，這對進入美國財報季訂定基調相當重要。“隨著市場波動加劇，即使在上週很短的時間內，也產生了一些避險買盤。」

「現在起，黃金將從 10 年期公債殖利率的走向，以及任何美股潛在回落中尋找方向。否則，如果沒有其他催化劑出現，黃金可能會退回至 1750 美元至 1850 美元的交易區間。」Wright 說。

週一 ICE 美元指數上升 0.1%，S&P 500 指數盤中創下新紀錄。

美元走強一直是黃金走勢的主要催化劑之一。然而，10 年期公債殖利率和 30 年期公債殖利率均接近 2 月以來未見的低點，這有助於提振黃金。

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