蔡明彰觀點：美國基建加持 這4檔鋼鐵長線大成長

今天報告的主題是「美國基建加持 這 4 檔鋼鐵長線大成長」。

萬寶投顧蔡明彰強調，雖有法人看台股目標價 2 萬點，甚至 21,000 點，但 18,000 點的千點整數關卡需要有效換手，最有效的籌碼整理就是利空來襲，測試市場信心。

第一個測試市場信心的重大利空是 Delta 變種病毒威脅美國及全球經濟復甦，全體公債收益率從 6 月 1.6％，跌到上週的 1.25％，擔心經濟成長即將觸頂，保守資金由股市撤出，轉往債市，因為債市具有經濟先行指標，引發 7 月 8 日全球股市重挫，一者去年低基期，二者今年大力紓困刺激，美國估 2021 年 GDP 年成長 6.5％，但 2022 年將會放緩到 2％，恢復往年的正常水準，若聯準會今年底收縮 QE，資金行情褪色，美股今年秋天後恐回檔修正，當然會牽動台股。

然而 7 月 9 日，中國人行無預警降準兩碼，釋出長期資金 1 兆元人民幣，相當程度紓解 Delta 病毒對全球經濟的衝擊，因而上週五歐美股市及週一亞股強力反彈。陸股上證指數今年來僅小漲 2％，主因大宗商品大漲侵蝕中下游製造業的利潤，再來大陸並沒有類似美國的刺激政策，於是擔心下半年經濟下行，人行未雨綢繆，降存款準備率，週一陸股雖漲，但是否突破今年高點反壓 3,600 點有待觀察，如果沒有突破，暗示大陸經濟成長存在變數，未來可能需要再次的降準，在這個變數下，台股在萬八前就需要籌碼換手。

第二個測試市場信心的利空消息是拜登政府查航運貨櫃運價，今年航運股飆漲 235％，為台股漲幅第一類股。受此消息，航運股難免震盪，長榮 (2603-TW) 遭二度處置，再遇上這個利空，籌碼整理時間延長，但上週已大跌。本週再下跌的空間不大，如果股價波動縮小，不再被列為注意股，下半週愈接近處置結束，買盤將逐漸回籠。

週一長榮仍收跌，但陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW) 不受太明顯的影響，貨櫃三雄走勢分歧，顯示長榮走弱是遭處置，萬海、陽明反映基本面條件，而淡化拜登政府查運價的利空消息，今年來航運股成交量佔比逾 3 成，嚴重排擠電子股，近來中小電子漲勢凌厲，但對電子股成交量佔比提升，作用不大，必須等到權值電子股走強，才會真正的電子股重回主流。

晶圓雙雄的台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW) 及 IC 設計龍頭聯發科(2454-TW)6 月營收都寫下歷史新高，可是今年來股價沒有表現。本週是台積電法說是觀察焦點，若下半年展望良好，手機庫存不成問題，股價站穩 600 元，且線形多頭排列，就可能改變台股的主流結構。

萬寶投顧蔡明彰強調，一般而言，週期股今年大漲，明年難以維持盛況，因此下半年法人選股轉向成長股。不過，不要認為傳產股明年沒有成長股，受惠美國基建的鋼鐵股，2022 年 EPS 比今年成長更強，拜登基建投資有 5 年 9,730 億美元及 8 年 1.2 兆美元兩個版本，前 5 年 9,730 億美元，投資規模佔 2020 年 GDP 比例為 4.6％，年平均投資規模佔 GDP 比例為 1980 年代以來最高，在 9 月國會通過後，成 2022 年美國 GDP 最大引擎，美國基建投資計劃 9 月確定後，可望帶來全球相關產業的多頭機會。

股價提前反映，現在 7 月就會有中長線買盤進駐，由於共和黨的堅持，預料國會最終通過的拜登基建計劃，以傳統交通項目為主，最受惠的產業是鋼鐵。可是，美國國內鋼鐵產量無法充足供給基建的龐大需求，鋼鐵將意外成 2022 年美國最缺的戰略物資，不只基建，汽車製造商、再生能源開發商的需求帶動，至 2022 年為止，熱軋鋼捲保持每公噸 1,000 美元以上，鋼鐵股的利潤空前強勁。

指標的紐柯鋼鐵、美國鋼鐵，今年來曾大漲 90％及 70％，近來漲多回檔，不過分析師上調目標價，美國鋼鐵從目前 24 美元價位，尚有近八成上漲空間。

今年台股鋼鐵以熱軋的中鴻 (2014-TW)、鋼筋的威致 (2028-TW)、通路的新光鋼 (2031-TW)EPS 成長最大，今年股價分別大漲 264％、143％、106％。

美國基建及人行降準兩大因素下，2022 年鋼鐵 EPS 成長領先，可望是鍍鋅烤漆雙雄的燁輝 (2023-TW)、盛餘(2029-TW)、美國最大不鏽鋼通路商大成鋼(2027-TW) 及美國最大螺絲扣件通路商大國鋼 (8415-TW) 等。

今年鋼鐵景氣已好轉，燁輝 6 月營收 85 億元，再度寫下歷史新高，盛餘 12.78 億元，年增 64％，創 4 年新高，因盛餘股本 32 億元，是燁輝 189 億元的 1/6，又日本大股東持有股權 6 成，在外流通籌碼少，週一攻上漲停，鍍鋅鋼捲以冷軋鋼捲為原料，在表面鍍鋅，受腐蝕可保護內部的鋼鐵。

台廠的鍍鋅烤漆鋼捲主要用於建築，相當符合美國基建需求，燁輝第一季 EPS 0.58 元，第二季營收頻創新高，估單季 EPS 上看 0.7 元，全年估 2.2～2.4 元，將寫下 25 年來最佳記錄。

盛餘毛利率比燁輝高出 5％，第一季 EPS 0.86 元，第二季挑戰 1 元，全年估 3.6 元，明年 4 元起跳。當一個產業景氣好轉，EPS 成長最大往往是通路商，大成鋼 6 月營收 88 億元，子公司大國鋼 19.5 億元，雙雙創下歷史新高，主要受美國鋼鐵景氣好轉影響。

傳出美國最大不鏽鋼供應商北美不鏽鋼公司 (NAS) 暫停交貨，該公司佔美國不鏽鋼供應量 40％，使通路商大成鋼受惠轉單。大成鋼第一季 EPS 0.86 元，第二季估 1 元，全年估 4.2 元，2022 年上看 5 元，不要小看螺絲扣件，景氣熱絡，小兵立大功，明年美國基建計劃規模更大，大國鋼今年 EPS 估 2.4 元，明年有 3 元實力。

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