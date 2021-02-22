〈大江展望〉新冠檢測平台進駐聯新醫院 單日檢測量可達1800人次

大江生醫 (8436-TW) 子公司大江基因今 (22) 日表示，近期入境旅客成長 4 成，帶動檢測需求量提升 5 成，為滿足國內檢測量能，與聯新國際醫院合作，導入旗下開發的新冠病毒自動檢測平台 QVS-96S，單日檢測量可達 1800 人次。

國際疫情嚴峻，自去年底開始，國內入境旅客增加人數增加近 4 成，其中，中國、日本、韓國、美國、英國等國家入境時，依規定需檢附核酸檢測陰性結果報告，聯新醫院緊鄰桃園機場，將可大啖自費篩檢商機。

大江指出，為控制邊境防疫風險，各國啟動不同防疫措施，最常見為登機前 72 小時的採檢陰性證明，也讓近期年節後返工檢疫流量暴增 5 成，因應龐大檢測需求，聯新醫院導入大江基因 QVS-96S 全自動檢測平台。

QVS-96S 全自動檢測平台，透過機械手臂將檢測流程全面自動化，檢測速度較原有程序快 10 倍，一天檢測量可達 1800 個以上，已取得美國 FDA 註冊列名與歐盟 CE 認證。

營運長吳尚蕙分析，今年春節前返鄉人數雖然較往年減少，不過估計仍有近 3 萬人，而 QVS-96S 有高通量檢測能力，春節過後可滿足需再度出國工作的台商與留學生檢測需求，也能為國外差旅需求的企業提供自費篩檢服務。