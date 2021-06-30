永續投資成存股標配 今年新發台股基金近7成瞄準ESG

彭博 (Bloomberg) 統計，第一季全球永續資產再擴增至 1.38 兆美元，以台灣來看，今 (2021) 年新發行募集的台股基金，主被動基金合計有近七成是以 ESG、永續為主題，顯示 ESG 產品將成為台股投資人長期存股的新標配。

根據投信投顧公會資料分析，今年申請發行的 ESG 產品包括：台股基金、債券基金、多重資產、退休基金等，另外，具備節能、低碳概念的綠色股債產品也相繼推出，其中台股基金部分，主被動基金合計有近七成是以 ESG、永續為主題。

永豐投信 3 月推出今年首檔台股 ETF 永豐台灣 ESG(00888-TW)，掛牌後規模與投資人數皆大幅翻倍成長。永豐投信指出，永續投資熱潮方興未艾，台灣投資人對台股 ESG 投資產品認同度更高，主要是因為台股 ESG 基金同時具備長線存股優勢與股利收息吸引力。

台股突破本土疫情爆發前價位，同時站上歷史新高價，連續幾年台股多頭氣勢旺，也帶動台股主要指數表現，根據彭博資料統計，主要台股指數過去三年定期定額平均年報酬率與平均股利率，提供存股族報酬與股息雙收的投資機會。

以永豐台灣 ESG 追蹤指數富時台灣 ESG 優質指數的表現觀察，三年定期定額平均年報酬率達 11.31%，三年平均股利率為 5.10%，相較各主要指數表現亮眼。

永豐投信表示，台灣 ESG 與永續投資需求，也緊跟全球綠色行動步伐，隨著美國經濟復甦、歐洲各國疫情鬆綁，國際能源需求日漸攀升，國際能源署（IEA）關注二氧化碳排放量，目前全球主要國家持續訂定實現淨零碳排目標，歐盟宣示將透過實施碳關稅來控制進口貨品的碳足跡，美國與日本也將針對高碳產品制定「碳定價」，中國則將施行碳交易制度等。

「綠色行動」成為全球共識，永續投資的概念勢在必行，永豐投信提醒投資人，企業的 ESG 評級將成為國際競爭優勢象徵，也是國際投資機構重要選股準則，目前國內台股 ESG 主要產品多數囊括台股重要權值股，即使面臨這波本土疫情，台股進入資金快速輪動階段，台股永續投資標的資金熱度仍然相對高，可將台股 ESG 資產納入資產組合與定期定額長期存股標配。