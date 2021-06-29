國人瘋存股 元大定期定額台股基金成效斐然

台股持續火熱，也讓國人瘋存股現象延伸到定期定額投資台股基金，截至 5 月底，台股基金規模年增兩成，不過愈來愈多投資人買台股基金的管道，不再侷限於傳統的投信通路，元大金控 (2885-TW) 領先國內同業垂直整合銀行、證券、投信、保險打造跨平台的服務模式，以去年 3 月才推出的元大台灣高股息優質龍頭基金為例，因此一舉成為規模最大的台股基金，且獲得近 30 萬人次跨金融機構體系的定期定額投資。

美股標普 500、那斯達克指數再創新高，台股跟進重回 17700 點之上，距離歷史高點僅一步之遙，從 6 月份累積的成交量來看，截至 6/25 止，已達到新台幣 (下同)8.53 兆元，已經超過 4 月的 8.52 兆元，僅僅次於 5 月歷史紀錄的 11 兆元，顯示台股市場熱度持續不墜。

伴隨台股價量表現的持續增長，今年以來截至 5 月底，台股基金的管理規模大幅成長 555.8 億元，增幅達兩成，且此規模成長遠多於跨國投資股票型的 261.7 億元，顯示國人將台股基金納入核心組合的趨勢確立。

不過，愈來愈多投資人定期定額投資台股基金不再侷限在傳統的投信通路，元大金控領先國內同業打造跨平台的服務模式，縱向垂直整合銀行與證券端的財富管理、退休理財與投資型保單業務，橫向更水平延伸了投信基金定期定額的推廣範疇，從投信延伸到證券、銀行與保險等全方位金融體系。

元大投信說明，因投信投顧公會的基金定期定額統計數據目前未包含來自證券商、銀行、基金平台等通路的申購件數，因此投信投顧公會公布的統計資料，還無法全面展現國人近年來對台股基金定期定額的熱情投入。

以元大投信在去年 3 月推出的元大台灣高股息優質龍頭基金為例，不僅規模 378 億元一舉成為台股基金最大，短短一年多內，即獲得近 30 萬人次跨金融機構體系 (包含證券商、銀行、基金平台等通路的申購件數) 定期定額投資，也創造每月接近 20 億元定期定額扣款金額 (包含證券商、銀行、基金平台等通路的申購數量)。

