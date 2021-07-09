三大事業同步成長 樺漢6月及Q2營收寫同期高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收，在三大事業體同步成長下，營收來到 84.01 億元，月增 13%、年增 17.2%；第二季營收 228.5 億元，季增 13.2%、年增 23.1%；上半年營收 429.5 億元，年增 16.8%，均寫歷史同期新高。

樺漢表示，6 月三大事業體全面成長年增，其中以系統整合表現最佳、品牌通路其次，而設計製造業務也受惠歐美解封，推升智能零售、娛樂博弈、智慧金融等需求大幅增加。

展望第三季，樺漢認為，自助結帳機、自助公益彩票機、智能博奕機等的出貨動能將持續，相關客戶態度積極，目前來自於餐飲及娛樂服務的在手訂單金額已達 49 億元。

以樺漢主要子公司表現來看，半導體設備廠帆宣 (6196-TW)6 月營收 27.44 億元，月增 1.2%、年增 36.8%；第二季營收 80.1 億元，季增 21.9%、年增 38.4%；上半年營收 145.79 億元，年增 29.2%。

網安設備廠瑞祺電 (6416-TW)6 月營收 4.32 億元，月增 12.1%、年減 25%；第二季營收 11.18 億元，季減 9.9%、年減 23%；上半年營收 23.59 億元，年減 13.3%。