樺漢擬出脫鈺緯全數持股 同步發CB、辦現增充實銀彈

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (13) 日公告，擬全數出脫轉投資醫療顯示器廠鈺緯 (4153-TW) 近 1.21 萬張或 19.6% 持股，每股交易價格不低於 30 元；同時，樺漢也宣布將發行 10 億元國內可轉債，及辦理現增 5000 張，現增價暫定每股 220 元，較今日收盤價 184.5 元溢價約 19.4%，可望募得 11 億元資金。

樺漢 2018 年 1 月透過子公司樺成國際投資，以每股 19.3 元、總價 2.8 億元，認購鈺緯私募股 1.45 萬張，持股比 19.6%，成為最大單一股東；不過，鈺緯在去年 10 月減資後，樺漢持股下滑至 1.21 萬張，持股比仍維持 19.6%。

不過，樺漢今 (13) 日公告，將出脫持有的鈺緯私募普通股，預計交易金額不低於 3.62 億元，處分利益估 9910 萬元，交易對象則暫時未定。

此外，樺漢也宣布擬發行國內第四次無擔保可轉債 (CB4)，發行總面額上限 10 億元，同時辦理現增 5000 張，若以暫定每股發行價 220 元計算，發行順利可拿到 11 億資金，加上處分鈺緯拿回的現金，樺漢將有近 25 億元銀彈在手。

樺漢表示，處分轉投資以及發行 CB、辦理現增，都是為充實營運資金以及償還銀行借款，而據了解，樺漢因應歐美客戶需求，今年本來就規劃增資啟動擴廠，新廠未來將能承接百億元規模以上訂單。

而樺漢截至第一季股本約 9.68 億元，辦理現增後，股本將膨脹至 10.18 億元，法人估，將稀釋每股純益近 5%。