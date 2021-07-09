遊戲廠旺季提前暖身 智冠6月營收攀15個月新高、橘子月增26%

遊戲大廠智冠 (5478-TW)、橘子 (6180-TW) 今(9) 日同步公告 6 月營收，智冠受惠遊戲通路、廣告行銷動能強，加上 IP 分潤挹注，營收達 7.11 億元，月增 3 成，寫近 15 個月新高；橘子受惠遊戲改版帶動，營收達 9.2 億元，月增 26%，提前為暑假旺季行情暖身。

智冠 6 月營收 7.11 億元，月增 30%，年增 24%，創下採淨額法以來單月營收次高紀錄；第二季營收 18.21 億元，季增 5%，年減 4%；上半年累計營收 35.58 億元，年減 6%。

智冠指出，6 月營收成長主要原因為數位服務市場增溫，集團網路廣告行銷及遊戲通路業務均明顯成長，加上 IP 授權分成挹注，帶動營收表現躍升。

橘子 6 月營收 9.2 億元，月增 26%，年增 16%，主要受惠《新楓之谷》推出 16 周年大改版活動，加上手遊新作《彈射世界》表現亮眼帶動；第二季營收 24.06 億元，季減 29%，年減 5.6%；上半年累計營收 55.16 億元，年減 3.4%。

橘子 6 月下旬推出《新楓之谷》及《天堂 M》改版活動，表現不俗，預估效益將延續至暑假；《彈射世界》5 月底上市後，在台港廣受迴響，挹注營運動能；橘子支付因稅季與疫情期間購物型態改變，交易筆數較去年同期大增 246%，會員數也穩定成長。

