〈雙北升三級警戒〉宅經濟再度發燒 遊戲族群全面噴出奔漲停

國內疫情持續升溫，全國休閒娛樂場所已於 15 日起暫時關閉，加上雙北市高中以下明 (18) 日起全面停課，實體娛樂消費可望轉為線上，遊戲族群今 (17) 日股價全面噴出，多檔都奔漲停鎖住。

遊戲股包括網龍 (3083-TW)、智冠 (5478-TW)、宇峻 (3546-TW)、華義 (3086-TW)、辣椒 (4946-TW)、大宇資 (6111-TW)、橘子 (6180-TW) 等多檔個股，全面亮燈漲停；鈊象 (3293-TW)、歐買尬 (3687-TW)、傳奇 (4994-TW)、昱泉 (6169-TW) 也有超過 8% 的漲幅。

受到疫情升溫衝擊，國內娛樂場所包括遊藝場所、電子遊戲場等，均從 15 日起暫停營業，市場預期，原先在實體娛樂場所消費的玩家，將轉往線上博弈市場，帶動鈊象、宇峻、華義等相關遊戲廠營運表現。

另一方面，雙北市今日宣布，高中以下學校及補習班、課後照顧中心等，將從明日至 28 日全面停課兩周，也可望刺激宅經濟持續發酵，遊戲概念股營運都將因此受惠。

從近期遊戲廠推出的新作來看，第二季有智冠旗下遊戲新幹線與弘煜科聯合發行的戰棋新作《風色幻想 SP 手機版》，已啟動事前登錄；橘子的《新楓之谷》、《天堂 M》也將推出改版；辣椒《全民打棒球 REMASTERED》將在 5、6 月期間舉辦首次線上電競賽。