〈國內微解封〉餐飲業好的開始 漢來美食、王品估營收有望提升30%

中央疫情指揮中心今 (8) 日公布微解封各項適度鬆綁措施，連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 表示，初期因餐廳內用的條件仍有諸多限制，不敢抱持太過樂觀的心態，預期營收可恢復約 30% 左右，而王品 (2727-TW) 則指出，餐飲內用解封就是好的開始，開放餐廳內用預期可使營收提升至少 30%。

為了有效提升消費意願，漢來美食已著手規劃「歡迎回家」回饋方案，在解封初期讓回到餐廳用餐的消費者，享受優惠折扣。

漢來美食強調，已做好充足準備，包括已採購足夠的面罩、桌位隔板和酒精消毒噴劑，而旗下品牌包括名人坊、翠園、漢來軒及漢來上海湯包、上菜等主題餐廳，除了配合政府規定採取間隔桌距、梅花座加上隔板的座位安排，也特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜，並將會配置足夠的服務人員為顧客提供分菜服務。

至於漢來海港自助餐廳，將施行桌號夾點菜的方式，讓顧客將寫有桌號的夾子放進餐檯上的容器內，再由廚師料理、服務人員送菜上桌，以避免顧客直接取餐。

而王品則出，全台 283 家門店將於解封前一日聘請專業的消毒公司，進行環境大消毒，相關防疫指引包含落實梅花座、安裝隔板、用餐距離、實聯制和同仁健康監測等措施，均已提前準備就緒。