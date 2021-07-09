【Wen姐筆記】大船入港？滿船韭菜？三級警戒鬆綁前融資最嗨

台股挑戰 18000 點玩快閃，雖然高檔日 K 連續出現 3 根帶下影線的黑十字 K 棒，但無礙融資力挺台股熱情，三大法人全數站在調節一方，但融資餘額再攀升至 2993 億元，逼近 3000 億元大關。新冠肺炎本土疫情三級警戒延長至 7 月 26 日，但卻鬆綁國旅、餐飲等，為防疫進行壓力測試? 今天又逢周五，可預見本周末自行解封人潮恐將湧現，為下周台股添變數? 如挑戰 18000 點門票沒抓住，多方角力關鍵退守至 17747 點。關鍵點位為 17717、17777 與 17855 點。

如受美股下跌影響，大盤往南開低，17747 為重要觀察位置，如能挺住，多方還有北上反攻機會，但如棄守，須提防回測月線。如能挺住 17800 點，兩端哨站為 17777 與 17823 點，表示多方大軍尚未撤退，18000 點挑戰權門票為 17855 點，多方要維持北上航道，就必須守住此一位置。如能收復 17900 城池，兩端哨站為 17888 與 17919 點， 將可再進入 17945 點為 18000 點射門區，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。如 17747 點棄守，須提防震盪幅度擴大， 恐回測 17700 點，兩端哨站為 17683 與 17717 點，也是台股能否繼續維持強勢多方盤整的最後防線，不宜棄守，否則近幾日的單日平均 6000 億元大量，都將成為高檔套牢區。提防融資變成韭菜。如再棄守 17666 與 177636 點，恐將再次回測 17600 點，兩端哨站為 17616 與 17588 點，並進入月線保衛戰。

外資昨日調節個股，除了航運之外，也看到電子的身影，包括聯電、台積電、鴻海、台郡、智原等權值與熱門股，都在調節之列。今天又逢周五，得留意盤面類股輪動，對指數最不利的走勢為傳產與電子都軟腳。近日量能都維持在 6000 億元左右，高檔爆量，操作難度必然升高，且當沖者眾，仍得留意尾盤是否出現豬羊變色。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)