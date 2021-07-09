資金大餅兩邊分著吃 2021下半年度股票操作注意事項

台股進入第三季行情的開端，在本週 7 月 6 日 (二) 寫下歷史新高 18008 點，短線卻明顯再陷震盪整理。不論美股投資人再因經濟復甦的憂慮而放慢腳步，台股明顯已在航運、電子兩大類股形成資金蹺蹺板。電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 三者，皆維持在 5 月 12 日高點的相對位置橫盤整理，即足以維持電子資金命脈，維持半導體、載板、車用電子等相關族群的輪動表現。近期已和貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 成為大盤指數墊步走高的關鍵。就過往習性看來，短線即便台股轉趨震盪整理，僅須留意沿著大盤月線 (20MA) 來爬升，任何大漲大跌皆毋須過度來解讀。

值得留意的是，五月底以來大盤重回季線之上，外資每每皆在市場動盪大跌之後扮演關鍵買超，讓指數得以出現反擊力道。市場融券餘額若能在第三季回到 60 萬張水位，將有助後續出現整體籌碼的軋空延伸，即便大盤回落至 17100 的區間，個股對比大盤其實簡單以季線扣抵來分辨撐盤強弱即可。不論是大盤或航運類股，出現急跌的走勢應以震盪沖洗來看待，盤軟緩跌的走勢才是波段多頭走勢告一段落的跡象。

下半年股票操作重點整理如下：

持股配置務必要有與大盤同步或領先大盤的股票，季線 (60MA) 與半年線 (120MA) 同步維持上揚，同時維持平行向上。 電子旺季之前的拉貨潮，特別要留意週期落後的補漲族群，尤其是蘋果概念股、車用電子與零組件 景氣循環股如航運、鋼鐵類，在第三季季初不追漲不追買。

空頭格局股票的注意事項如下：

攤開日線圖可發現該股票的季線 (60MA) 與半年線 (120MA) 同步維持下彎，同時死亡交叉向下的時間已超過三個月。 大盤在五月份因疫情擴散的恐慌錯殺後，空頭格局股票自六月陸續出現反攻，逢四月高點者留意可先出場換股。

「下半年股票操作重點」在此分享給所有投資朋友，希望對大家有所幫助。

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