拜登壓運價 資金奔向財報佳蘋概、電動車族群？

萬寶投顧陳子榕指出，上市櫃公司 6 月營收陸續公布，目前已揭露的 500 多檔個股當中，已經有高達 71 檔單月營收創歷史新高。其中，又以半導體 24 檔最多，其次為電子零組件有 18 檔，而半導體當中，則以 IC 設計族群佔多數，顯然，電子股往常的「五窮六絕」，今年已經大大不同。



尤其在本土疫情嚴峻時，台灣 6 月份出口竟然高達 366.5 億美元，創單月次高，整個第二季出口規模更突破千億美元大關，創史上單季最高紀錄。6 月份受惠晶片強勁需求推升，帶動電子零組件和資通訊產品出口上衝，兩者合計占整體出口 53％。由這些數據，我們已經可以知道，台股半年報揭露前，誰將成為黑馬。



聯詠 (3034-TW)6 月營收達 115.8 億元，再創單月歷史新高，也是連續第 6 個月改寫新高紀錄，預估第二季營收將季成長 25.2％～28.9％，毛利率 45％～48％，優於財測，而聯詠累計上半年營收 604.78 億元，單月、單季、上半年將同步寫下新高紀錄，獲利至少 2 個股本起跳。



聯詠今年上半年受惠訂單湧入，TDDI、AMOLED 驅動 IC 等各項產品出貨都同步大增，加上反映成本調漲報價，讓聯詠上半年業績特別漂亮，預估聯詠第三季產品價格仍將高高掛，除了驅動 IC 延續出貨力道，電源管理 IC 和安防晶片出貨也將擴增，下半年業績可望季季走揚再創新高紀錄。



而同樣在上半年繳出漂亮成績單的，還有運動用品廠大田 (8924-TW)，大田累計前 6 月營收 7 億元，年增 120.98％，第二季營收創單季新高，上半年 EPS 預估達 8.88 元，遠超越 2020 全年表現。6/15 我就已經推薦大田，當時股價才 159 元，現在已經來到 183 元，漲幅逾 15％，股價仍可望繼續反映財報利多。



萬寶投顧陳子榕指出，台股雖然來到高點，但基本面和資金面的強勁，讓台股指數未來有望一山還有一山高，市場上已經有人上看台股 21,000 點，對於指數，我們不需過度執著，因為挑到會漲的股才更重要。



像是 6/3 介紹的 STN 面板驅動 IC 廠晶宏 (3141-TW)，6 月營收年增 102.4％，累計營收年增 98.5％，週四(7/8) 再度亮燈漲停，股價從 76 元漲到 169 元，短短一個月漲幅超過 122％；載板廠景碩(3189-TW)5、6 月持續多次推薦，股價也是從 95.5 元漲到現在 179 元，大漲 83.5 元，漲幅 87％。

這就是領先卡位的好果子，當下分享給大家時未必立馬漲，特定人吃飽貨後，果如預期漲不停。請參考 6/3 《 5G 換機潮下的受惠股 ABF 載板三雄起飛了？》。

萬寶投顧陳子榕指出，展望下半年，包括半導體、雲端、電動車、碳中和、解封消費等各類族群都能有所發揮，未來我仍將鎖定業績旺，下半年更旺的好標的，跟我一樣掌握個股節奏，成為股市贏家。



旺矽 (6223-TW) 為全球第五大探針卡廠，積極搶攻 5G、HPC 領域，打入 Nvidia、聯發科供應鏈，最新 MEMS(微機電)探針卡，本月已出貨驗證，最快第四季接單。旺矽的 CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡)占營收比 6 成，稼動率目前皆維持高檔，探針卡業務將可望有雙位數成長；另外，LED 挑揀設備佔營收比約 2 成，表現維持穩定。而受惠產品組合優化，預估今年整體將有個位數成長，下半年優於上半年表現。

南茂 (8150-TW) 因應智慧手機觸控面板感應晶片 TDDI 需求強烈，客戶訂 2 年合約包產能，南茂第一季隨即擴增測試產能 10％，並已全數上線，隨著覆晶薄膜 (COF) 封裝業務復甦，下半年旺季營運持續看俏。南茂 6 月營收可望續揚、連續 3 月改寫新高，估第二季營收季增 8％，年增 28％，毛利率、獲利有望雙成長，全年營收目標為成長 15％～20％。

明安 (8938-TW) 受惠解封休閒運動復甦，高爾夫球品牌商大舉鋪貨新款商品並回補庫存，明安產能滿載至第三季，因應產業榮景，明安陸續興建高雄、越南兩座新廠，預計 2022 年完工，2023 年第一季投產。明安 6 月營收年增 66.16％，連續 13 個月正成長，累計營收年增 75.52％，全年營收可望挑戰 122.42 億元的歷史新高，全年 EPS 預估 10.83 元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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