〈東元改選前哨戰〉黃育仁：股權數多於黃茂雄 拚拿下最多董事席次

東元 (1504-TW) 股東會、董事改選倒數兩周，集團會長黃茂雄長子黃育仁今 (8) 日召開線上記者會，他強調，目前掌握的股權數比黃茂雄多，目標要拿下最多席次，力推改革。

東元今年將改選 11 席董事，市場傳，被視為改革派的黃育仁陣營，今年有望拿下 4 席，對此，黃育仁回應，此次改選雖然有兩組董事候選名單，但應分成四大陣營，包括黃育仁、黃茂雄、寶佳與華新，因此配票組合多元，從目前掌握股權程度來看，自己陣營股權比黃茂雄還要多。

黃育仁多次對外表態有與寶佳、華新接洽，對於近期三方進展方向，他說，持續與有改革立場的對象接觸，至於實際進展不便對外透露，待董事會改選後，便能揭曉改革是否有往前邁進。

黃育仁指出，東元經營權之爭與其他企業不同，許多企業多是面臨營運虧損、掏空問題，而東元營運體質條件佳，惟公司治理出現狀況，尤其透過外力壓制子公司股權，因此外界希望看到東元有所改變。

黃育仁重申改革論點，東元需聚焦在部分事業，如馬達事業屬於明星產業，需要更多資源栽培、布局，加上全球正積極汰換汽油車、發展電動車，因此也是東元發展馬達千載難逢的機會。

至於近期與父親黃茂雄的關係，黃育仁表示，雙方一個多月沒有見面，此外，6 月中是父親生日，有送禮給父親但卻遭退回，對方還附上紙條寫上心領了，雙方關係不言而喻。

黃育仁說，雖然與父親工作理念有落差，但仍珍惜父子關係，當初曾向父親提出辭職信並下跪，但不是要向對方宣戰，而是要表達雙方無法一起共進退而辭職，此外，黃茂雄永遠是最敬重的父親。