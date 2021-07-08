功率導線架供不應求 界霖Q2營收16.39億元 改寫歷史新高

功率導線架大廠界霖 (5285-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，達 5.47 億元，月增 4.13%，年增 46.54%，第二季營收 16.39 億元，季增 12.88%，年增，累計上半年營收 30.91 億元，年增 49%；受惠客戶需求維持高檔，加上漲價效應，界霖 6 月營收創歷史次高，第二季、上半年營收也改寫歷年同期新高。

界霖上半年為傳統淡季，但受惠車用晶片需求復甦，打線封裝產能稼動率維持滿載，對導線架需求持續增加，界霖目前在手訂單已滿載至年底，看好今年營收可逐季成長並創高。

界霖為滿足需求積極啟動擴產，去年已陸續在台灣高雄、中國蘇州、中國山東三地進行擴產，高雄、蘇州皆擴建金屬表面處理生產線，其中，高雄新廠、蘇州廠皆在今年上半年完工，可望推升營收更上層樓。

展望後市，界霖看好，今年隨著電動車、5G 基建與白色家電等需求暢旺，尤其電動車滲透率、銷售量增加，車用半導體市場規模將持續提升，加上現今銅價不斷上揚，也將成本轉嫁給客戶，整體產品組合「量價俱增」。

界霖今日也同步公告，馬來西亞為防止新型疫情攀升，決定在森美蘭州實施「強化行動管制令」，界霖配合當地政府防疫規定進行防疫，已通知客戶及供應商調整進出貨時間，視需求彈性調整不同區域產能，馬來西亞子公司去年占公司整體營收比重約 9.46%，實際影響程度將視疫情後續發展及復工情形而定。