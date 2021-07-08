中國降準？李克強：適當時機降準幫助中小企業

中國國務院昨 (8) 日舉行常務會議，會中中國國務院總理李克強意外提到，要在適當時機運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟，特別是中小微企業的援助。

中國國務院常務會議提到，未來將進一步推動醫保服務高效便民；確定加強新就業形態勞工權益保障的若干政策措施；決定擴大金融對實體經濟支持，推出支持碳減排的政策。

昨日的會議上中國國務院也決定，針對大宗商品價格上漲對企業營運所產生的衝擊，在不「大水漫灌」的基礎上，保持貨幣政策穩定性，並適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對經濟，特別中小企業的支持，降低中小企業的融資成本。

同時推動綠色低碳發展，設立支援節能減碳的貨幣政策工具，以穩定有秩序、精准直達方式，支持碳中和發展，並帶動更多市場資金流入促進碳減排。在試點基礎上，於今年 7 月擇時啟動電力產業全國碳排放權交易市場上線交易。下一步還擴大產業覆蓋範圍，以市場機制控制和減少溫室氣體排放。

(圖片: AFP)

李克強在上個月中國國務院常務會議就開始提到降準一詞，這次又再度提及，是否中國人行會在近期降準備受市場關注。

過去四年中國國務院常務會議只要提到降準一詞，除了今年外，2018～2020 年中國人行隨後在平均 1 周內就宣布降準。

但在上述期間內降準不一定是全面性的，大多以定向降準居多。而現階段中國人行正致力於將貨幣政策回歸常態，因此推出全面性降準機會不大，針對中小銀行推出定向降準的可能性較高。

