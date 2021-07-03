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Arm執行長：讓Nvidia收購比上市好 有利增加英國科技就業人口

Arm執行長：讓Nvidia收購比上市好 有利增加英國科技就業人口 (圖片:AFP)
Arm執行長：讓Nvidia收購比上市好 有利增加英國科技就業人口 (圖片:AFP)

Arm 執行長 Simon Segars 週五 (2 日) 表示，與再次成為一家獨立的上市公司相比，Nvidia (NVDA-US) 以 400 億美元收購 Arm 的提案可以更妥善支撐英國科技業的就業。

Simon Segars 在一篇部落格上寫道：「我們考慮過 IPO，但後來認為若要顧及短期營收成長和獲利能力，將會扼殺我們投資、擴張、快速行動和創新的能力。」

「與 Nvidia 合併將提供我們將未來機會最大化所需的規模、資源和敏捷度。」

高通 (QCOM-US) 執行長 Cristiano Amon 上週表示，如果 Nvidia 收購 Arm 的交易破裂，高通願意在 IPO 中投資 Arm。他也向媒體表示，與同業共同持有 Arm 將使該公司保持獨立。

針對最新報導，高通沒有立即回應置評請求。

Nvidia  去年宣布向軟銀集團收購 Arm 的計畫。軟銀於 2016 年以 320 億美元的價格收購 Arm，且沒有持有其他晶片公司。Arm 長期以來一直是晶片設計技術的中立供應商。

高通則批評，允許 Arm 被任何一家晶片公司收購，可能會使其專注於開發有利於持有者的技術，無益整個產業。

該交易正在美國、英國和歐盟接受監管審查。

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