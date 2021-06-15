美國縮小寬鬆政策還時期尚早？關注美國FOMC

美國消費者物價指數雖然超出市場預測

上週，備受矚目的美國消費者物價指數年率是＋5％（核心是＋3.8％），數據良好，超出市場預測，發佈後雖然美元馬上上漲走強。但是，數據由於受二手車以及能源部分上漲的影響很大，市場認為物價只是暫時上漲，與前一週的就業數據一起來判斷，認為美聯儲短時間內還不會縮小寬鬆政策。受此影響，美元也沒能維持強勢，美國公債殖利率下跌，股市堅挺走強。

【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

從上往下，美元指數小幅反彈，S&P500 是上漲趨勢，美國公債 10 年殖利率處於下跌趨勢。

参考數據



【美國消費者指數（年率）的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

最近，長期公債殖利率有下跌傾向。



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY



【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

最近，長期公債殖利率有下跌傾向。



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國 FOMC 以及日銀經濟政策決定會議等

這週，在日美都將舉辦決定經濟政策的會議。

特別是美國的 FOMC 將會成為焦點。雖然在這次會議中對經濟政策不會有太大的改變，但是，關於縮小寬鬆政策的線索、對於最近物價上漲的評價、以及對經濟政策的小幅調整將會成為市場焦點。

在這次會議中，除了發佈聲明以及鮑爾主席的記者發佈會以外，還將發表每季度一次的 FOMC 成員的經濟預測（Summary of Economic Projections）。

聲明中的詞語變化以及鮑爾主席的記者發佈會雖然會成為焦點，這次的經濟預測中對基準利率和個人消費支出平減指數的預期也將會成為市場焦點。

經濟預測中，基準利率的預期整體有沒有上移，個人消費支出平減指數是不是認為現在物價上漲只是一時的（2021 年數值與 2022 年數值的變化）等，將會預測今後的經濟政策。

【上次（3 月）的 FOMC 成員對基準利率的預測（點陣圖）】

【上次（3 月）的 FOMC 成員對個人消費支出平減指數的預測】

另一方，日本銀行在這次經濟政策決定會議中對現在的經濟政策做出變更的可能性雖然很小，但是，對政策的小幅調整以及黑田總裁在記者發佈會的發言等，市場也許會做出過激反應，所以在發佈前後還需要多注意市場動向。



另外，在經濟指標中，美國的零售銷售以及工業生產等重要經濟指標，以及日本的消費者物價指數和英國的消費者物價指數、就業統計、零售銷售等都將會成為市場焦點。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，在美國的消費者物價指數發佈後美元多頭勢力進入市場，除了美元強勢上漲以外，瑞郎、日圓也比較強勢。

相對來說，紐元、加元、澳元、歐元等比較弱勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，瑞郎、英鎊、美元比較強勢、而澳元、紐元比較弱勢。另外，一直處於弱勢的日圓也開始慢慢反轉為強勢。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指 CFD 中 US500 和 US100 強勢上漲，而 US30 和 US2000 雖然上漲受阻，但是依然在高價位區域波動。

歐洲市場



歐洲的股指 CFD 雖然開始上漲受阻，但是在週末全部都堅挺上漲。

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲、大洋洲股指 CFD 大部分都橫向波動，但是、中國和香港的股指比較弱勢。

主要金融產品的相關性分析

美元直盤貨幣對之間的相關性雖然與前一週相比有所降低，但是，多少還可以找出一些相關性。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的美元 / 日圓與日圓交叉盤之間的相關性降低，而日圓交叉盤的英鎊 / 日圓、瑞郎 / 日圓以外的貨幣對之間可以找出一些相關性。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股指與美元直盤和日圓交叉盤之間都沒有相關性。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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