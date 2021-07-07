62萬劑自購AZ疫苗到貨 全台施打涵蓋率達11.45%

華航 (2610-TW) 貨運站驚傳有員工確診，相關同住家人也染疫，指揮中心今 (7) 日表示，已陸續展開大規模採檢。此外，台灣自購 62 萬劑 AZ 疫苗下午已到貨，效期至 10 月 30 日，將持續擴大施打對象，截至目前，全國疫苗接種人口涵蓋率約 11.45%，累計超過 270 萬人。

國內今天新增 39 例本土個案，以雙北各 14 例最多、桃園 11 例；確診個案中新增 9 例死亡，累計 715 人染疫病逝。指揮官陳時中指出，雖然今天病例較昨天多，但其中 21 人均為居家隔離，整體疫情並無升溫。

桃園機場華航貨運站辦公室傳出有人員確診，陳時中證實有地勤染疫，桃園衛生局上午已前往疫調，並匡列接觸人員，今、明兩天華航貨運場站相關部門 205 名員工，將進行 PCR 篩檢。而華儲公司雖無直接關係，但也會安排 160 名員工進行快篩。

台灣自購 1000 萬劑 AZ 新冠疫苗，3 月 3 日供貨第 1 批 11.7 萬劑後，今天第 2 批 62 萬劑由華航負責載運，從泰國曼谷運至桃園國際機場，下午 3 點多已抵達，完成通關程序後即送往冷儲物流中心存放，並由相關單位進行後續檢驗封緘作業，效期至 10 月 30 日。

目前全國 1-8 類對象已開放接種疫苗，根據指揮中心統計，截至 6 日，累計接種 274 萬 540 人次，AZ 接種 197.2 萬人次，Moderna 接種 76.8 萬人次，疫苗接種人口涵蓋率約 11.45%。發言人莊人祥指出，今天新增 13 人接種疫苗後死亡，均為接種 AZ 疫苗，其中 7 人具有慢性病史，4 人洗腎。

由政委唐鳳規劃的「COVID-19 疫苗施打意願登記與預約系統」，已在昨天上線，引發各界議論，指揮中心表示，這套系統是為了建立一個讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行的機制，請符合第 9、10 類對象民眾先進行意願登記，再依 1922 簡訊通知，進行預約接種。