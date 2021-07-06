175萬劑AZ疫苗將抵台 政府拚7月底前接種率20-25%

總統蔡英文今 (6) 日針對防疫工作與疫苗進度發表談話，明、後天台灣將有兩批 AZ 疫苗到貨，共計 175 萬劑，為自行洽購與日本捐贈，未來將擴大施打的年齡層，請民眾踴躍進行意願登記、有序施打，現階段規劃，希望在 7 月底前，國人接種率能從 10% 上升至 20-25%，加速建立群體免疫防護網。

蔡英文指出，這幾天國內疫情明顯趨緩，雖然還有一些變數，但政府會全力和地方政府一起來控制疫情。對於疫苗供應及施打狀況，蔡英文表示，台灣政府自行訂購的 AZ 疫苗，明天將到貨 62 萬劑，另外，日本政府也已經宣布，第二批捐贈的 AZ 疫苗 113 萬劑後天會運抵台灣，加上這兩批後，台灣累計取得超過 700 萬劑疫苗。

蔡英文指出，過去這段期間，全球疫苗都有供應不穩的情況，我們訂購的疫苗也有所延遲，謝謝日本、美國的大力協助，即時提供疫苗，讓疫苗接種能有規模的進行。

接下來，蔡英文強調，政府會緊盯進度，讓已訂購被延遲的疫苗到貨，能追上進度陸續送達，同時，也正與主要的疫苗廠商，進行新一年度、未來的疫苗洽購協商，目前鴻海永齡基金會、台積電洽購的 BNT 疫苗捐贈政府工作，也在積極進行，期待各方盡力促成，讓 BNT 疫苗盡快來到台灣，投入整體接種的行列。

蔡英文表示，在疫苗供給逐漸穩定後，已開始擴大施打作業，拜託國人踴躍接種，畢竟裝在瓶子裡的疫苗不會產生抗體，要打進身體裡的疫苗才能保護自己與家人，透過各國的經驗證實，不論是莫德納或 AZ，對於避免重症都有相當的保護力，也能夠守護大家的生命，減輕醫療系統的負荷。

此外，蔡英文向國人報告一項新的措施，政委唐鳳規劃的疫苗意願登記與預約接種系統，已於澎湖、金門、馬祖率先試辦，請大家即時掌握相關訊息，依序做意願登記，在 1922 簡訊通知符合資格後，就可以進行預約接種登記，對於不便上網的族群，也會比照口罩預約模式，提供藥局、超商、衛生所的管道，來協助大家預約。

隨著疫苗陸續到貨，開放施打的年齡會持續降低，規模也會越來越大，希望透過大家最熟悉、最便利的管道，讓施打更有序、順利。以現階段規劃，蔡英文指出，希望在 7 月底前，讓國人的接種率達到防疫上有意義的程度，也就是從現在的 10% 增加至 20-25% 之間，強調「有注射有保護、每一種都可以」，施打疫苗的人數越多，台灣離群體免疫的目標就越近，大家才能夠恢復正常的生活。