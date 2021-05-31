〈國內疫情升溫〉工總等八大工商團體 聯合建請政府特許廠商自行進口疫苗

全國工業總會等 8 個工商團體聯合建請政府協助廠商進口疫苗，今 (31) 日發布共同聲明，提出六項請命，盼能有效控制國內疫情衝擊，維持供應鏈正常運轉。

全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會、台灣區電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會、三三企業交流會、台灣工商企業聯合會等 8 個工商團體，今日發表共同聲明，提出以下請命。

第一、民間進口疫苗，為確保及降低施打風險與疫苗來源的可信度，贊成必須依政府規範進行，惟政府 (衛福部) 應縮短申請及審查流程並指派專人協助，以加速疫苗進口，提高國內施打率。

第二、對於民間進口疫苗，政府應放寬「政府與原廠簽約採購」與「中央統籌分配」限制，以降低可能的進口障礙。

第三、疫苗進口除鼓勵企業捐助部分疫苗，供應第一線醫療人員、警消及弱勢族群，加強全民防疫外，企業員工應享有優先施打權，以確保產線安全，避免因產線染疫形成斷鏈危機。

第四、由於疫情急遽變化，政府須要有最壞打算並預作推演，避免疫情惡化後措手不及，尤其務必於事前公布所有相關措施，讓各界得以預先妥善因應。

第五、建議政府以短期培訓方法，招募企業內護士或護理學校學生進行短期專業訓練，並發給臨時證照以執行檢疫工作，有效補充醫療資源量能與效率。

第六、疫情正是考驗是否能發揮產業韌性與影響力的時候，也是台灣產業是否能維繫在全球供應鏈重要位置的關鍵時刻。而疫苗正是決定各個經濟體復甦快慢的重要手段。工商團體希望與政府攜手面對艱難「自救與救人」，穩定國家經濟發展與產業動能。

工商界指出，國內本土新冠疫情急速擴大，確診及死亡人數均不斷攀升，已嚴重衝擊到人民正常生活及經濟發展，令人至感憂心。台灣產業為全球主要供應鏈一環，深受國外買主關切，若不能在近期內對疫情有效掌控，勢必對全球供應鏈帶來嚴重影響。

為降低對全球經濟與台灣產業的衝擊，產業界希望能透過多元採購，降低政府購買疫苗的壓力，同時，降低可能的醫療資源浪費，讓台灣繼續保有競爭力，成為全球供應鏈不可或缺的一員。

對於疫情，工商業界除感謝衛福部與所有醫護人員這段期間的辛勞，也感謝部長陳時中昨 (30) 日表示支持企業採購疫苗的做法，並表示會提供必要協助。