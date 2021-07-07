華紙出三招以加入RE100為目標 宣示拉高綠源占比

華紙 (1905-TW) 今 (7) 日召開股東會，面對全球高漲的減碳浪潮，董事長黃鯤雄在會中宣示，將透過三大具體作為以加入「國際再生能源倡議 RE100」為目標，並帶動供應鏈響應，力求 2030 年使用 60% 再生能源，2050 年 100% 使用再生能源，除現有的森林碳匯資產外，也將加強工廠內的能源自主率，並以智慧科技推動數位產銷，減少產品碳足跡。

黃鯤雄表示，去年一整年，新冠肺炎疫情肆虐及美中科技戰延燒，全球經濟成長明顯轉弱，影響華紙營運動能，股東會也通過決議不配發股利。不過，2021 年第 1 季已轉虧為盈。

黃鯤雄指出，當今全球各國都面臨氣候變遷危機，尤其碳稅開徵迫在眉睫，沒有一個產業能置身事外。紙業以林木纖維為材料，華紙規劃，以數位科技進行能源替代與節能提效，以生質材料取代石化，期望儘早加入「國際再生能源倡議 RE100」。

華紙今年就會申請加入 RE100，目前綠電使用已達 21%，主要來自生質能源鍋爐及熱回收，目標 2050 年綠電供應率達 109%，屆時可對外銷售部分綠電。

華紙也將以三大具體作為邁向目標，分別為擴大投資再生能源、智慧轉型數位產銷以及深耕纖維材料領域。

再生能源方面，華紙花蓮廠目前已設置台灣唯一且發電量最大的生質能發電系統，預計年底完成升級後，可讓發電容量從 16000kW 提升至 20000kW，將可增加能源自主率。

智慧轉型部分，華紙導入 AI 和 AOI 建立智慧偵測模型系統，事先預警，做好品質控管。另外，透過智慧巡檢及早發現設備異常，改善生產損耗並強化管理效益，藉此降減每個生產銷售環節的碳排放。

深耕纖維領域方面，華紙去年進行組織改造並購入觀音廠，同時發表非塑食安用紙《益利 CircuWell》系列產品，決心成為非塑全循環材料供應者。以此為基礎，花蓮廠與觀音廠計畫擴增產線，並投入更多研發經費，持續拓展非塑展品終端應用。