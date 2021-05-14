〈造紙法說〉華紙：木材期貨未來一年將漲3-4倍 訂單滿載

華紙 (1905-TW) 今 (14) 日召開線上法說會，發言人陳瑞和表示，漿價第 1 季已上漲 100 美元，國際木材成本不斷攀升，目前還非高峰，預期未來一年，木材期貨價格將漲 3-4 倍。同時，華紙訂單能見度高，未來數月產能都已滿載。

華紙今 (2021) 年第一季合併營收為 54.7 億元，年增 20%，歸屬母公司稅後純益 9483 萬元，單季每股純益 (EPS)0.09 元。華紙表示，因為市場需求轉強，加上國際漿價持續走高，帶動產品價格上揚，同時轉型產品逐漸累積成果，營運因此漸入佳境。

陳瑞和表示，目前短纖紙漿每噸報價 780 美元，長纖紙漿每噸報價 1000 美元，第一季平均每噸都已經漲 100 美元，在木材生產國家皆深陷疫情之下 ，預期第 2 季將再漲 200 美元，且木頭期貨未來一年更可望上漲 3-4 倍，不僅漿價上漲，紙價也會跟著水漲船高。

陳瑞和表示，華紙雖亦面臨原料成本上漲壓力，但採購政策可以支撐營運，而華紙 4 月營收反應歲修，營收較 3 月略下滑，但是整體來說，目前訂單能見度很強，5 月產能已經全開，未來幾個月產能都已滿載。

展望下半年，新冠疫情反覆無法掉以輕心，華紙仍將留意市場趨勢，專注於非塑產品與食品包裝材料的全球行銷與拓展，並在全循環經濟的經營理念下，開發更多纖維材料產品，提升產品多樣性，壯大市場競爭力。