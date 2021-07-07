長賜輪駛離蘇伊士運河 卡船事件落幕但賠償金仍成謎

長榮海運 (2603-TW) 遭扣留三個月的長賜輪周三（7 日）終於要駛離蘇伊士運河，世界各地政要、外交官、公司行號等將出席歡送儀式，也象徵震驚全球一時的卡船事件落幕。

在歡送儀式上，長賜號的日本船東正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha Ltd）也將簽下和解協議，為整場事件畫下休止符。

不過雙方仍未透露和解金額，也未對和解細節詳細說明。蘇伊士運河管理局（SCA）局長雷比（Osama Rabie）曾在受訪時表示，和解金額接近 5.5 億美元，這也是修訂後在法庭文件出現的新數字。但雷比以賠償金的保密協議為由，拒絕透露更多細節。

SCA 原本要求逾 9 億美元的脫困、名譽傷害和營收損失賠償等費用，才願意放行長賜輪，後來將求償金額降至 5.5 億美元，不過正榮汽船只願賠 1.5 億美元，雙方在賠償金的認知差距甚大。

根據華爾街日報 6 月 23 日的報導，SCA 與船東初步達成協議的賠償金額為 2 億美元，不過雙方並未對此置評。雷比當時表示，對賠償金額感到滿意，不僅維護當局權益、補償損失之外，彼此也能保持友好關係，但並未證實賠償金額是否為 2 億美元。

不過對埃及來說，這不僅僅是賠償金的問題，該國的海外收入大部分來自蘇伊士運河，估計每日通過的貨物價值高達 100 億美元，在經歷過這次長賜輪卡船事件後，埃及也提出新的運河拓寬計畫。

此外，SCA 當時只花 6 天時間就幫助長賜輪脫困，紓解運河塞住的壓力，也贏得一些外界好評。

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