【富蘭克林華美】三大利多，支撐AI科技股表現

導言: 全球央行維持寬鬆貨幣及財政政策，加上疫苗加速施打，汽車產業回春，智慧交通又為未來科技發展趨勢，建議現階段可趁早投資 AI 新科技股票產品，有機會掌握中長期股市表現趨勢。

經過第二季整理，美國納斯達克指數與費半上週表現強勁，納斯達克週漲 1.06%，費半週漲 1.27%。富蘭克林華美投信認為，儘管市場仍具 Delta 變種病毒威脅，但全球央行維持寬鬆貨幣及財政政策，加上疫苗加速施打，汽車產業回春，智慧交通又為未來科技發展趨勢，建議現階段可趁早投資 AI 新科技股票產品，有機會掌握中長期股市表現趨勢。

富蘭克林華美 AI 新科技股票基金經理人黃壬信表示，美國疫苗施打率快速提升，截至 6 月底 7 月初統計，第一劑已有 67% 施打率，預期下一季將由美國帶動其他國家經濟活動轉趨熱絡，由美股從費城半導體指數轉強可窺知，半導體產業將有機會在第三季領軍反攻。

再者，黃壬信提醒，加上全球晶片的短缺問題隨著市場解封後，逐漸趨緩，各大車廠無不摩拳擦掌，成為工業類股的領頭羊。不過，新興國家因變種病毒肆虐而快速攀高的感染病例，讓相關供應鏈停擺之隱憂浮現，尤其是印度周邊的越南、新加坡、馬來西亞等國家，仍存在些許疑慮。

不過，黃壬信表示，近期各國回頭規劃各種在紓困之後的刺激方案，希望全力衝刺基礎建設與就業市場的復甦，政策面仍持續作多。另外科技產業面上，2021 年第一季過 10 億的融資案再創單季新高 184 件，目前總融資金額近 400 億，已超越去年全年融資 6 成的水準，融資的企業以大數據、線上交易、電子商務及航太等未來趨勢產業為主，皆與智慧城市有關連，產業需求成長帶動企業擴大規模，智慧產業未來前景可期。

從 2021 下半年展望來看，整體來說全球景氣仍持續復甦，歐洲落後美國市場約 1 至 2 季度，然美股中長期前景仍樂觀看好，其中不乏全球首要的創新科技類股。富蘭克林華美投信表示，新科技與新趨勢的發展仍將持續，並不受疫情限制，因此，建議趁早投資 AI 科技趨勢包括有: 5G 通訊與衛星、高端半導體與智慧交通、運輸工具等產業重心，也建議投資人不妨趁早定期定額，中長期掌握新科技成長的機會。

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