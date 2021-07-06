[集體評比] 我愛7人座之MPV & SUV如何選？（下） Honda Odyssey VS. Kia Sorento

Part. 4 內裝配備篇

豪華必要、安全必備

雖然這兩部車的價格並不便宜，但各自端盡配備的誠意卻十足，同時在 ADAS 主動安全駕駛輔助系統上的著墨更令人讚賞，尤其 Sorento 甚至可成為此級距車款的典範了。

Honda Odyssey

高 CP 值的配備水準

小改款 Odyssey 這次除了針對內裝控檯的造型進行修改之外，也透過新導入的黑檀木紋飾板，再搭配鋼琴烤漆飾板、鍍鉻飾條以及軟質塑料等用料，進一步提昇質感來營造出日式豪華的車艙氛圍，這部分倒是讓人相當有感。在配備部分，以登峰版 7 人座車型來看，豐富的程度已沒有什麼可挑剔了，8 吋觸控螢幕主機 (支援 Appel CarPlay & Android Auto)、衛星導航、雙電動側滑門、電動天窗、三區獨立恆溫空調、環景影像輔助、主動式自動停車輔助以及感應式電動尾門等應有盡有，甚至全車還有 4 個 2.5 A USB 插槽與 2 個 12V 電源插座，來對應時下消費者的 3C 使用需求，尤其還有兩張可媲美商務艙座椅的第二排全舒展式尊榮座椅，足可讓家中長者愛不釋手，再加上三區恆溫空調系統，因此不論坐在那個位置都能舒適滿足。



內裝除了中控檯造型重新設計外，也新採用黑檀木紋飾板搭配鋼琴烤漆飾板與鍍鉻飾條等材質，來提昇車艙質感氛圍。





改採懸浮式設計並升級至 8 吋觸控螢幕的多媒體影音系統，也具備支援 Appel CarPlay 與 Android Auto 手機連結機能。



小改款 Odyssey 也將 Honda Sensing 列為全車系標準配備，包含 ACC 主動式車距調節定速巡航、CMBS 碰撞緩解煞車、FCW 前方碰撞警示、LKAS 車道維持輔助、LDW 車道偏移警示以及 RDM 道路偏移抑制系統等；此外，在登峰車型再加入 BSI 盲點偵測警示、CTM 倒車預警顯示輔助以及 MVCS 環景影像輔助與主動式自動停車輔助系統等，如此規格水準已不再話下。





改採三幅式設計的多功能真皮方向盤，左側按鍵也更換成操作使用更直覺的滾輪式設計。





全新式樣的儀錶板其左側改為 7 吋全彩的數位顯示介面，可分門別類顯示豐富的車輛資訊與圖資。

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Kia Sorento

超高規格的主動安全

全新 Sorento 的內裝有著強烈的金屬冷凜感與濃厚的科技氛圍，車艙內擁有大量的鍍鉻飾板與隨處可見的金屬件以及鋼琴烤漆飾板，搭配高級皮革與獨特的 3D 花紋霧銀飾板的襯飾，更是展露出高級進口車的精緻質感。車艙內最聚焦的配備就是 12.3 吋全數位液晶儀錶、8 吋多媒體觸控螢幕 (Apple CarPlay/Android Auto) 以及 E-Shift 電子旋鈕式排檔系統，這也是車艙科技氛圍的主要營造來源。另外，排檔座後方還有駕駛模式切換旋鈕，上方 Drive Mode 包含 Comfort/Eco/Sport/ Smart 等四種駕駛模式，下方 Terrain Mode 則提供 Snow 雪地 / Sand 沙地 / Mud 泥地等三種越野地形模式。除此之外，旗艦版 7 人座還標配有雙前座 8 向電動調整、環景影像輔助、盲區顯影輔助、第三排可調風量空調系統以及感應式電動尾門等，以豐富度來說絕對已是高端級的表現了。





銀光閃閃的內裝不僅設計感十足且充滿濃厚的科技氣息，同時各按鍵與旋鈕的細部與收邊處理都相當細膩有質感。





8 吋多媒體影音觸控系統主機可支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機連結功能。

Sorento 全車系皆標配有一套完整 Level 2 等級的 Drive Wise 智慧安全輔助系統，包含 SCC 全速域智慧巡航控制、FCA 前方主動煞車輔助、FCW 前方撞擊警示、LDW 車道偏移警示、LKA 車道維持輔助、LFA 進階全速域車道維持輔助、BCW 盲區偵測警示、BCA 盲區防撞主動煞車輔助、LCA 車道變換警示、RCCW 後方交通防撞警示、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助、HBA 智慧型遠近光燈調節、DAW 駕駛疲勞警示、SEW 後方來車防撞安全警示以及 MCB 二次碰撞預煞系統等全部端上，堪稱是同級距中規格水準最高的車款了。





12.3 吋的整合智慧型全數位儀錶是科技風展現，同時可隨不同駕駛模式而變化不同背光色調與形狀設計。





BVM 盲區顯影輔助系統在駕駛者打左或右邊方向燈時，那數位儀錶中的左或右側圓錶就會切換成該方向車外後視角的影像。

短評

以不到 180 萬元的價格來看，無論是 Odyssey 或 Sorento，在配備上的豐富性與齊全度絕對都是無可挑剔的，尤其 Odyssey 中排那兩張極為寬敞舒適的 Ottoman 座椅，以及 Sorento 那誠意大放送的主動安全防護科技，都是這兩部車最大賣點與最具吸引魅力之處。



Part. 5 動力操控篇

自駕或載人的抉擇



儘管 MPV 與 SUV 都給人鮮明的家庭用車印象，不過相去甚遠的車身型式，加上 Odyssey 與 Sorento 截然不同的動力配置，在駕駛感受與乘坐氛圍上又會各自帶來如何的表現？

Honda Odyssey

動力溫順行路輕巧

經過二度小改款的 Odyssey 依舊搭載 2.4L Earth Dreams 自然進氣汽油引擎，175hp/23.0kgm 的帳面數據在現今的渦輪世代並不亮眼，再搭配 CVT 無段變速箱後整體動力反應更顯得平順從容，不過在爬坡或滿載等動力需求較高時，變速箱仍會聰明地控制在較高的轉速區間以提供一致的加速力道，並不會讓人覺得過於乏力、重拖，切換至 S 檔位後更可保持在 3~4000rpm 以上，帶來相當直接線性的油門反應，雖無法營造熱血快感、但應付一般使用需求絕對是綽綽有餘。





Odyssey 的整體動力反應以平順為主，CVT 無段變速箱在爬坡或滿載時則會聰明地拉高轉速以提供一致的加速力道。





輕巧的轉向反應延續 Honda 一貫的輕鬆駕馭風格，底盤隔音也確實有所提昇。

在操控表現，Odyssey 輕巧的轉向反應延續 Honda 一貫的輕鬆駕馭風格，配合俐落明快的後軸循跡反應，會讓人頓時忘記這是一款車長超過 4.8 米的 7 人座 MPV，但因為整體底盤調校仍以舒適為主，因此若入彎速度較快還是免不了開始出現推頭傾向與明顯車身側傾；值得一提的是，現行款 Odyssey 強調的低底盤設計雖然有著進出便利與低重心的優點，但同時也讓底盤質感顯得頗為單薄，其中過往較常被詬病的隔音不佳在此次小改款後確實獲得一定程度改善，然而路面彈跳感與衝擊感容易直接傳入車室的狀況依舊，行經平整度不佳的路面時需適當放慢車速以降低對乘坐舒適度的影響。



小改款後依舊搭載 2.4L 直四 NA 引擎，175hp/23.0kgm 的最大輸出亦維持不變。





Odyssey 採用降噪設計輪圈搭配靜音胎，強化行路舒適度的訴求相當明顯。



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Kia Sorento

柴力充沛底盤紮實

國內引進的新一代 Sorento 採用單一 2.2L 柴油動力，此具引擎隸屬於 Kia 新世代 Smart Stream 系列，不僅擁有 202hp/45.0kgm 強勁輸出，在全新 8 速雙離合器自手排變速箱的高效傳遞下，AWD 車型可繳出優異的 16.1km/L 能源局平均油耗，實際上路試駕更可立刻感受到豐沛的扭力輸出，無論是一人駕駛或多人滿載都始終維持飽滿帶勁的油門反應，此外還可透過 Comfort、Eco、Sport 等不同行車模式調整輸出特性，或是放在根據駕駛狀況自動切換的 Smart 模式即可。





Sorento 動力反應相當飽滿帶勁，亦提供多種行車模式滿足不同駕駛需求。





Sorento 在底盤調校上呈現出濃厚的歐系風格，直逼高級品牌的行路質感與厚實感令人驚豔。

如同其他 Kia 新世代車款，Sorento 在底盤調校上呈現出濃厚的歐系風格，懸吊行程雖長，不過前段輕柔、中後段強韌的設定可充分兼顧細膩的吸震表現與過彎時的側傾支撐，直逼高級品牌的行路質感與厚實感令人驚豔，加上頗為清晰的方向盤路感回饋與中性的轉向手感，偶爾想要熱血操駕一番也不成問題；由於試駕的旗艦版採用 AWD 四驅配置，除了在溼滑或沙石等低摩擦路面依舊可保有良好的抓地力與循跡性之外，還具備分為 Snow 雪地 / Mud 泥地 / Sand 沙地三種模式的 Terrain Mode 地形行車駕馭系統，提供一般柏油路面以外的基礎越野能力，這也正是 SUV 不同於其他車型的獨特魅力之一。



新一代 Sorento 新世代 Smart Stream 2.2L 直四柴油動力，最大輸出可達 202hp/45.0kgm。





配胎尺碼為 235/55R19，兼顧充足視覺效果與舒適行路質感表現。

短評



MPV 與 SUV 的先天車型差異再度反應在動態表現上，Odyssey 雖有著 Honda 一貫輕鬆好上手的駕馭特性，不過整體行路反應仍以順暢舒適為主，較難帶來駕駛樂趣；而 Sorento 則展現 Kia 近來強調的歐化紮實調性，從動力到操控都給人充足信心，吸震質感與舒適度演出也都在水準之上。

Part. 6 結論報告

Odyssey 出色、Sorento 優秀



下這個標題絕非是諂媚阿諛，而是這兩部車的實際表現確實是如此。Odyssey 不僅外型霸氣，車艙內無論是寬敞舒適的乘坐空間，還是豐富的空間變化機能性表現，皆令人讚賞十分，6 人乘坐超舒適 (尤其中排 Ottoman 尊榮座椅)、7 人乘載也不擁擠，加上高 CP 值的配備水準表現以及車艙內眾多令人貼心的便利實用設計，還有堪稱平順線性的動力特性與舒適的行路表現，盡展一部 MPV 應有的產品賣點與優勢。

而屬於 SUV 車型的 Sorento，除了造型動感帥氣之外，車艙內有著濃厚的科技氛圍與高質感的用料鋪陳，與上代相比完全不可同日而語；至於車艙內的 7 人座乘載空間，無論是第二或第三排的寬敞度與乘適性也都有不俗的表現，尤其配備的豐富度與主動安全的高規格水準更是沒話講，加上優異的動力以及足可媲美歐系風格的出色操控性與行路質感，更是令人驚豔。最後高底盤的設定以及 AWD 四輪驅動與 Terrain Mode 地形行車駕馭系統 (雪地 / 泥地 / 沙地模式) 的配置，亦是 Sorento 身為 SUV 最大的產品特色與賣點，也是與 MPV 車款之間最主要的不同之處。

編輯觀點



兩車雖然都是 3 排 7 人座的休旅車款，但在車體型態設計與車艙內座椅配置等皆不同的情況下，而各自擁有不同的產品特性與所長，odyssey 不可否認有著絕對的乘載空間優勢，畢竟是 MPV 車型的設定，且低底盤的設計與中排雙獨立的 Ottoman 尊榮紓壓座椅，對於家中的年長者是非常友善且具吸引力的。而 Sorento 雖然車室乘載空間不若 Odyssey 來得寬大，但二、三排乘客還是能夠擁有一個寬敞度足夠、且不會有侷促感的乘坐空間，當然此車高底盤以及 4 WD 四驅系統的設定，卻能夠帶著一家人出入深山林內享受秘境之樂，這也是 MPV 車型較不容易辦到的，但卻是 SUV 所擅長之事，如此就能非常清楚 MPV 與 SUV 車款之間的差異性了，挑選車子時就比較容易掌握到重點需求了。





來源：《車訊網》

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