[車市分析] 急轉直下 人算不如天算

▲5/15 起從雙北到全國進入三級防疫警戒階段，堪稱新神車的 Corolla Cross 全月掛牌幾乎腰斬（1892 輛），但和泰汽車依舊信心滿滿希望年銷可達標（4 萬輛）。

根據統計數據顯示，今年 5 月份國內新車總市場掛牌數量為 34403 輛，比去年同期微幅成長 2.6％，比 4 月份下滑 9.2％，國產車掛牌 16567 輛，進口車掛牌 17836 輛，國產車比例今年首度跌破五成門檻，不過還好 1-4 月份強勢買氣先超前部署奠定穩固基礎，累積 1-5 月份掛牌新車為 193879 輛，比去年同期成長 15.1％，而國內車市接下來的發展，只能看國內疫情發展而定。

新神車剛登基差點跌下神壇

綜觀 5 月份國內新車市場，暢銷十大車系中，仍由 SUV 佔據五個排位，但若仔細與 4 月份上榜車型相較，不難發現，市場最主流的 SUV 車款對比前月掛牌下滑幅度，卻遠遠超過其他車種，跌幅最大的為 Nissan Kicks（-44.8％），當然也因為傳聞已久的小改款新車上市尚未確認，比起競爭對手來說話題性較低。不過最令人訝異的就是新任國產神車 Corolla Cross，驚爆出現了暢銷十大車款榜上第二高的前月下滑幅度（40.6％），掛牌數量不但跌破二千大關僅為 1892 輛，更是 2021 年以來單月最差成績，接下來是否會續跌還有待觀察，即使是新神車，依舊要面對疫情嚴峻且多變的考驗。至於去年首度搶下神車地位的 RAV4（1542 輛）比前月跌幅也達 26.5％，內傷程度僅比 Nissan Kicks 小。儘管 SUV 已成為國內車市新主流，但面對突如其來的疫情大轉彎，想要安步當車還有很長的路要走。







Corolla Altis 五月掛牌新車 1260 輛，成為暢銷十大車系中，乘用車比前月衰退幅度最小（-3.5％）的產品。

最令大家意外的是，在 5 月份暢銷十大車系中，乘用車比前月跌幅最小的可是資深神車 Corolla Altis（1260 輛），比 4 月份僅下滑約 3.5％，居然還要比挑戰者 Focus（-16.2％）全車系低上許多，福特六和旗下的 Kuga 跌幅居然只有 7.3％，甚至要比 CR-V（-20.2％）要低超過一半，而且二者掛牌差距亦僅有 128 輛。



暢銷十大車系，國產車陣營唯有中華菱利（CMC Veryca）、中華得利卡，還能維持不小的成長幅度，而 Tesla Model 3 則適逢大量新車到港，再度以 986 輛的成績拿下高級車銷售冠軍，難道海水退了之後，才知道今後只有電動車跟商車才是抗疫先鋒？

疫情大逆轉成為國內車市新變數

5 月 15 日全國宣布進入三級防疫警戒，先前雙北因為爆發疫情先行進入三級，形成了一國兩制的特殊現象，而雙北市長也喊出可能進入四級封城階段，除拉高民眾防疫警覺外，對於車市銷售來說，當然增添新變數。接下來，在原本中央疫情指揮中心宣布三級狀態至少持續至 5/28 止，但因為持續追蹤各傳播途徑未果，加上各界也進入自主半封城（類似日本自肅型態），對於傳統上以到店賞車簽約為主的國內汽車消費市場，形成相當大的衝擊，雖然各業者陸續推出包括線上賞車、線上簽約等等服務，希望能夠維持買氣，但在防疫至上、高於一切的情況下，對第二季的車市表現將增添諸多變數。









三級防疫自從 5 月 19 日全國同步之後，除了充滿變數，各界也不斷在期待解封之日，但疫情發展就猶如世界大戰一般，別忘了迄今全球累積確診人數將破二億，不幸亡故人數也快要破四百萬，疫情若無法有效控制，加上病毒變種難以掌握，任憑日本、美國好朋友捐疫苗，還是小英總統智取找來護國神山台積電，完美達成與德國晶片換疫苗的任務，且接下來還有 7-9 月國內疫苗可能還是處於不足狀態，想要在這一波疫情大海嘯存活，無論是國產車、進口車、高級車，只能持續出招挽救買氣。





5 月份賓士掛牌新車 2707 輛，站上市場第三大，累積 1-5 月份更以 13164 輛緊咬同期第三的裕隆日產（13305 輛），成為國內市場同期第四大品牌（Mercedes-AMG GLE 53 Coupe 單月掛牌達 103 輛！）。

進口車佔比今年首度翻盤

此外，根據統計，5 月份國產車新車掛牌，出現了 2021 年首度低於進口車的情況，國產 / 進口比首度來到 48.2％：51.2％的局面，與去年相比，今年並無如 Hyundai Venue、Toyota Corolla Cross 等新加入的走量車型，所以接下來可以看出若疫情未能明顯緩和下來，國產車要面對的勁敵與挑戰勢必比去年更多，而國產車好不容易翻盤的局面是否可能因此終結，就如同每天中央防疫指揮中心發佈的確診數據一般，仍不容太過樂觀，國人如何適應調整更嚴苛的防疫新生活，對於 2021 年下半年的車市充滿挑戰。累積 1-5 月份，雖比去年同期仍有高達 15.1％的成長，但別忘了這些主要都是以進口車與高級車為主，之前國產車守住 1/2 市佔率門檻，多數功勞可都是新神車 Corolla Cross 所獨霸，遇上全國三級防疫警戒，新神車光在 5 月就出現掛牌大腰斬，疫情衝擊下消費者是否會緊縮購車預算，回到傳統乘用車或降低預算門檻，都仍有待觀察。





當然，5 月份進口一般品牌的表現，破格演出的強者仍不少，累積不少訂單的小改款 Tiguan 一口氣掛牌 662 輛，馬上成為歐系進口 SUV 銷售冠軍，若扣掉賓士水貨比例，其實領先 GLC（587 輛）幅度一定更大。另外已經停售一段時間的進口油電小車 Prius C，日本原廠宣布將於 7 月發表全新大改款，無論是掛牌轉戰 iRent 或消化訂單，5 月份掛牌 489 輛的成績一口氣拿下進口掀背、油電車銷售冠軍（RAV4 Hybrid 掛牌 444 輛）。有趣的是 6 月中旬台灣本田宣布首輛國產油電車 Honda Fit Hybrid 預售價 86.9 萬接單，但顯然現款 Fit 對上現款 Prius 累積 1-5 月份掛牌數量就已經分出勝負（863 輛 vs. 1230 輛）。二款在日本都算強勢的小車，接下來在台灣最快第四季就要上演國產油電對上進口油電大對決，在上市售價應該不分軒輊的局面下，雙田油電小車大戰會如何肯定精彩。





儘管官網已經下架，但 Priu C 全月掛牌創下來台新高記錄的 489 輛，累積 1-5 月份掛牌達 1230 輛，居然要比 Honda Fit 同期（863 輛）多出 42.5％。





福斯商旅加快動作推出限量預購 200 輛 Caddy5 的早鳥優惠，是否將再度撼動歐系商旅（LAV）市場，肯定讓旅玩家（42 輛）吹響戰鼓。

高級車買氣強 消費風向變化也大

5 月整體車市比前月下跌 9.2％，進口車下跌僅 0.9％，挽救車市止跌的動能，完全靠的是佔有率創新高紀錄（26.2％）、首度超過總市場 1/4 門檻的高級車，甚至還要比 4 月份成長達 20％。賓士一口氣掛牌 2707 輛衝上總市場季軍（Top 3），而且累積 1-5 月份更達 13164 輛，僅離同期季軍的裕日車（13305 輛）僅 141 輛。賓士賣多好你知道嗎？5 月份 GLE 掛牌 369 輛中，光是 Mercedes-AMG GLE 就佔 137 輛， 其中最大宗則是掛牌 103 輛的 Mercedes-AMG GLE 53 Coupe（建議售價 464 萬起），不僅代表台灣富人多，面對疫情更是無所懼，這無非應證了俗諺：富貴險中求。







2008 大量到港交車（68 輛），讓 Peugeot 一口氣全月掛牌達 142 輛，創下近年來難得的新高記錄。



另外，我們還發現一件事，這一波高級車消費熱潮，一向被視為最傳統的老闆座車市場，也出現了根本性的變化，這一把火肯定是 LEXUS LM 所點燃，現在最大贏家當然是市場龍頭和泰車。據統計，去年度 LM、Alphard、Sienna 累積掛牌 3227 輛，賓士 S-Class 加上 BMW 大七共 1401 輛，今年 1-5 月份同樣的對比則為 1680 輛對上 742 輛，我敢大膽的說。2021 國內車市成長不僅要靠高級車，連老闆、長官、業者的想法都翻盤了，疫情教我們的肯定會比我們想到的還要更多。





Lexus LM（782 輛）、Alphard（577 輛）、Sienna（321 輛）這三輛和泰車的豪華商旅累積 1-5 月份掛牌新車達 1680 輛，遠超賓士 S-Class（578 輛）與 BMW 大七（164 輛）的總和（742 輛）近一倍半（+126.4％），顯示高端行政座駕市場完全翻盤。

電動車成為車市另一股成長新動能

在 5 月份的新車掛牌數據中，純電神車 Tesla Model 3，以 986 輛的成績直接攻進暢銷十大榜上，也持續成為國內除 Corolla Altis 外最暢銷的高級三廂房車與高級乘用車，一口氣就拿下好幾個單月冠軍，我想即使是原廠分公司成立多年、水貨佔比還是壓不下來的 Mercedes-Benz 肯定十分眼紅，而且 EQC 累積 1-5 月份在甚至還輸給包括 Audi、Jaguar、Porsche 等高級品牌。





如果 6 月份 Model 3 還能維持交車正常狀態，2021 年上半年除了持續成為台灣最暢銷電動神車，還可能向上挑戰半年掛牌三千輛的新紀錄，這對於競爭對手絕對是一大威脅。當然 Audi、Porsche 可不是省油的燈，除下半年新車輩出，BMW 也在 5 月份宣布 iX、i4 線上預購起跑，下半年起無論疫情是否能控制得宜，三級警戒防疫解封何時才能實現，電動車大戰會成為另外一齣引人入勝的新戲碼。



Ghibli 全車系掛牌 23 輛，加上 Levante 掛牌 29 輛，Maserati 全品牌 5 月掛牌新車達 43 輛，與高級品牌排名第七的 Infiniti 只差 2 輛。





BMW M8 單月掛牌數量達到 6 輛之多。



Aston Martin DBX 今年五月居然有多達 8 輛新車掛牌。





F8 Tributo 單月掛牌達 7 輛，成為 Ferrari 今年 5 月交車數量最大跑車。





Cheverolet Corvette C8 有一輛新車掛牌，這一代採用 MR 中置引擎後輪驅動配置，成為美系超跑中的異數。

來源：《車訊網》

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