新加坡4月CPI年增2.1% 創7年來新高

根據新加坡統計局在週一 (24 日) 公布的最新數據顯示，新加坡今年 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.1%，創下 7 年來新高，主要是由於運輸成本的上漲。

數據顯示，新加坡今年 4 月 CPI 年增 2.1%，高於 3 月份的年增 1.3%，創下 2014 年 5 月以來新高，且已連續第四個月上升，也略超高於市場預期的年增 2%。不過，與上月相比則是轉跌 0.2%，低於前值的續升 0.2%，結束連續兩個月的上升。

在此期間內，食品價格年增 1%，低於前值的上升 1.4%，月增 0.1%，好於前值的下降 0.2%。私人運輸成本年增 9.7%，高於前值的年增 5.7%，且已連續五個月上升，月增 2.1%，高於前值的 1.1%。

若扣除住宿和私人公路運輸成本，新加坡 4 月核心 CPI 年增 0.6%，高於前值的增長 0.5%，創下 2019 年 12 月以來新高，連續第三個月上升，但是，不如市場預期的 0.9%。

近日新加坡本土疫情升溫，為防疫情擴大，新加坡政府宣布自 5 月 16 日至 6 月 13 日實行多項防疫措施加強版，包含禁止餐廳內用、社交聚會人數從最多 5 人降至 2 人等。

新加坡金管局 (MAS) 曾表示，新加坡經濟今年的成長步調將超越以往趨勢，但是疫情期間受打擊最深的產業，仍面臨顯著的需求短缺。核心通膨可望保持在低點，寬鬆政策立場仍合宜。

彭博東協經濟學家 Tamara Henderson 解讀，MAS 政策正常化 (轉向中性政策立場) 的日子「指日可待」，預料下一場在 10 月舉行的會議，MAS 將改變現行匯率區間斜率 0%，轉為偏向逐步升值。