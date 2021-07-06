2021國民數位理財大調查 萬份好禮等你拿

富蘭克林投顧 2020 年推出的「存基金，好薪安」活動，透過萬份問卷資料分析並歸納出台灣民眾對於投資理財的三大痛點「不確定進出場時間」「不知道怎麼挑產品」「沒有時間研究市場」，富蘭克林後續也針對這些煩惱提出人性化的解決方案，幫助到不少投資朋友。今年為了深入探究大眾對於數位金融服務的認知、接受程度，並從中挖掘真正的使用者需求，以作為智能投資服務設計參考，富蘭克林再次推出《2021 國民數位理財大調查》，前 1 萬名填寫問卷者還可獲得 LINE POINTS 30 點。

國際金融市場變化飛快，原本是防疫資優生的台灣，如今卻也遭受到病毒反撲，「保持社交距離」已是全民防疫共識，線上購物、APP 點餐外送、遠距課程及視訊會議已成為生活常態，數位變革正在劇烈改變你我的世界。然而金融產業的數位轉型也不例外，各家金融機構大力響應防疫優先，相繼推出全方位的「無接觸理財」服務，包含線上申辦數位帳戶、電子支付、機器人理財等服務，原先習慣面對面服務的投資朋友，也開始願意嘗試「零接觸式」金融服務。

身為台灣歷史最悠久的資產管理公司之一，富蘭克林從未停下進化的腳步，希望能在數位轉型的浪潮下，率先掌握民眾對數位理財的真實需求，藉此打造出能追隨時代腳步、不斷進化而且友善網路投資平台。只要在 7 月 11 日前花幾分鐘填妥問卷，即可獲得 LINE POINTS 30 點（限前 1 萬名），參加活動請見：https://lihi1.com/J6PpG

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