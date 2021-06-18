英國5月份零售銷售額下跌1.4% 低於預期

根據英國國家統計局在週五 (18 日) 公布的最新數據顯示，在英國政府的防疫封鎖措施緩解下，餐廳和酒吧重新開始營業，促使消費者支出轉向，超市相關支出下滑，使得英國 5 月零售銷售額意外下跌。

數據顯示，英國 5 月零售銷售額下跌了 1.4%，低於 4 月份的成長 9.2%，也低於市場預期的成長 1.5%。與去年同期相比，升幅收窄至 24.6%，不如市場預期的成長 29%，但仍是連 3 個月上升。

扣除汽車燃料後，英國 5 月核心零售銷額月減 2.1%，低於市場預期的續升 1.5%，年增 21.7%，不如市場預期的上升 27.3%，也是連 3 個月上升。

英國國家統計局經濟統計主管 Darren Morgan 表示：「繼上個月解封後，商店門市重啟，零售銷售額出現大幅增長，5 月份零售銷售略為下降，但是，相關數據仍高於疫情前和 3 月份商店重新開業以前的水準。」

各類別來看，5 月份食品銷售額下跌 5.7%，報告指出，下跌原因在於餐廳和酒吧等重新開放，消費者不再去超市採買，轉向去餐廳和酒吧消費。而非食品銷售額則增長 2.3%，其中，家居用品銷售額增長最大，達到 9%。

隨著實體門市重新開業，線上零售銷售額連續第三個月下跌，5 月份線上銷售額佔比從前一個月的 29.8% 降至 28.5%，但仍比疫情前的 2020 年 2 月高出 60%。

據研究機構 GfK 先前公布的調查數據顯示，隨著英國防疫封鎖限制緩解，消費者的樂觀情緒持續增強，英國 5 月消費者信心指數升至 -9，創下去年疫情爆發以來的新高。

消費者對未來 12 個月經濟前景的樂觀程度也上升了 15 個百分點，另外，衡量消費者是否願意進行大筆購買的指標也提升了 5 個百分點。

英國最大商業遊說團體「工業聯合會」(CBI) 將今年的經濟增長預測從 6% 上調至 8.2%，並預計 2022 年將增長 6.1%，高於英國政府當局的預測。