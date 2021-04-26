今年首批地上權標案20宗史上新高 小巨蛋商圈掀競標潮

財政部國有財產署今 (26) 日一口氣公告 20 宗地上權標案，創下史上單次最高紀錄，其中又以位於台北小巨蛋商圈、松山區敦化段占地 232 坪，權利金底價 5.28 億元標案最受矚目，預計 6 月 28 日開標。

國產署今天公告今年首批的地上權標案，20 宗地上權標案，合計權利金底價共 39.2 億元，使用年限皆以 70 年為限，六都之中台北市列標 4 案居冠，台中、台南與高雄各有 3 宗，新北市則有 1 宗列標。

財政部國有財產署副署長李政宗表示，本次台北市列標案，除了位於小巨蛋商圈、占地 232 坪的敦化段外，還包括位於永康商圈大安區的金華段、占地 102 坪，以及鄰近紀州庵與同安街的中正區河堤段、占地 122 坪，以及座落於萬華區的雙園段、占地 514 坪。

而台北市列標的 4 案中，又以座落於小巨蛋商圈、位於松山區的敦化段最受關注。李政宗說，該案占地面積高達 233 坪、權利金底價 5.28 億元，緊鄰敦化國中、微風南京百貨、台北小巨蛋，地段位置極為良好，預估將掀起市場競標熱潮。

至於高雄市列標的三案，其中一案坐落於前鎮區，鄰近前鎮高中與凱旋夜市等精華區，占地 1330 坪，權利金底價 5.77 億元，為本次列標權利金底價最高的一案。