TrendForce估Q4面板轉弱風險上升 整體發展仍健康

周二 (28 日) 研究機構 TrendForce 公布最新報告顯示，隨著面板新產能逐季釋放，第四季面板供需比率將自第三季的 2.4% 上升至 2.9%，僅次於 2020 年第一季因疫情爆發導致需求急凍的 7.5%，顯示出面板市場轉弱的風險已經上升。

TrendForce 表示今年下半年玻璃面板投入及出貨面積表現上，預估在 Gen 10.5 及惠科多條產線的產能持續放量生產下，整體大尺吋 TFT-LCD 玻璃投入面積仍有望較上半年大幅增加 5.9 個百分點，達 127.2 平方公尺。

其中，全年玻璃面板投入面積最高峰的時間點落在第四季的 64 平方公尺。整體需求面積在電視尺吋漸朝向大尺吋及 IT 需求支撐的情況下，較上半年增加 1.4 個百分點，達 123.9 平方公尺。

(圖片: AFP)

2021 年全年來看，受惠於各應用面板備貨動能持續強勁，TrendForce 預測 2021 全年大尺吋 TFT-LCD 面板供需比約 2%，市場供需落在平衡區間 2.5%～3%，處於健康偏吃緊的狀況。

由於去年第一季受到新冠疫情影響，需求端率先反應出現走跌，導致面板供需比來到 7.5%，隨著供應端產量急縮，使得供需比率一路下跌至去年第三季的低點 - 4.8%。之後在供應回溫的帶動下，供需比率漸漸回歸正數，並逐季緩慢上揚。

而集邦旗下 Witsview 面板報價統計，6 月底 32、55 吋電視面板報價約 88、227 美元，分別與 3 月底的 75、202 美元報價相比，第 2 季漲幅達 14.94%、11.21%。IT 面板方面，27 吋顯示器面板、14 吋 NB 面板單季漲幅也達 7.55%、19.06%。

