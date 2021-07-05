牧德Q2營收7.15億元創8季來新高 下半年樂觀

AOI 設備廠牧德科技 (3563 TW)) 今 (5) 日公布 2021 年 6 月營收為 2 45 億元 ，是第二季單月最高，月增 2.84%，年增 24.46%，第二季營收 7.15 億元，創 8 季新高。牧德指出，配合客戶開發高精密檢測設備，已逐步成為推升營收的主力，對下半年審慎樂觀。

牧德 2021 年第 2 季營收為 7.15 億元，為 8 季以來新高，季增 3.88%，年增 5.65%，累計 2021 年上半年營收為 14.04 億元，年增 2.98%。

牧德主管表示，看好客戶市場需求旺盛，在 5G 應用的推波助瀾下， PCB 需求強勁，目前客戶進行中的擴產以高階製程居多，牧德配合客戶開發高精密檢測設備，已逐步成為推升營收成長的主力，在載板、硬板、軟板等銷售挹注下，可望進一步帶動營收，對 2021 年下半年營收審慎樂觀。

牧德主管指出，受到全台疫情持續升溫，牧德啟動公司營運應變持續計畫，主動提升防疫層級，將工作同仁採分班分流機制，並且將生產組裝線 採分班、分層及外包方式進行，連同供應鏈擴大評估項目及區域，以利設備產出更能符合客戶的要求出貨的日期。

牧德 2021 年第一季稅後純益為 2.15 億元，季增 55.8%，年減 4.87%，創 4 季以來新高，每股純益為 4.81 元。