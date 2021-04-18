〈觀察〉短鏈供應成趨勢 大立光擴產VCM順風行

今年全球半導體供應吃緊，不僅汽車產業因缺晶片而造成多家車廠停工，大立光 (3008-TW) 也因手機相關感測元件及應用微處理器 (AP) 缺料造成營運失色，4 月營收不佳且 5 月也不好，不過，產業縮短供應鏈生產，及手機鏡頭啟動升級周期，將有助大立光營運。

市場傳，今年下半年蘋果新款 iPhone 考量縮短供應鏈，主要鏡頭將由鏡頭廠組裝 VCM(音圈馬達) 出貨，而大立光自主開發生產的新一代 VCM 也獲蘋果認證，大立光搭上短鏈供應優勢，幫助產品縮短生產周期，同時大立光也規劃擴充 VCM 產能，更有利取得更高蘋果市占。

檢視過去台手機光學元件供應鏈的供貨狀況，早期的確在完成鏡頭組裝後，一併加裝來自外購的 VCM ，並出貨給模組廠，這種製程狀況因日商 TDK 的 VCM 供貨不順而影響出貨。

隨後日系廠商供貨 VCM 趨穩，但是相對鏡頭需求因手機鏡頭高片數設計、搭載多鏡頭，反而供應吃緊，大立光已投入生產 VCM 維持既有生產規模，同時全力擴充鏡頭生產數量，滿足客戶需求。

不過，整體供應鏈的供貨順序，可能在手機廠「短鏈」考量下，再度發生改變。

去年新冠肺炎疫情導致全球封境，引爆下半年半導體供應短缺，電子產業受缺料之苦，多有超額下單狀況，手機品牌廠為求縮短供應維持供貨穩定，極可能將鏡頭 VCM 組裝業務重新交回鏡頭廠，大立光執行長林恩平日前在法說會中表示對於暨有自主生產 VCM 有擴產的計畫，態度轉趨積極，推估正是考量短鏈生產趨勢，同時也更能全盤掌握產品設計。

目前光學元件應用 VCM 關鍵零組件，全球音圈馬達大廠主要集中日系廠的 TDK、ALPS、Mitsumi 及韓系 SEMCO 等廠手中。