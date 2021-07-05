【街口投信】股市及債市週報

【股市】

在 6 月就業報告顯示美國勞動力市場加速復甦之後，美國三大指數紛紛創高，標準普爾 500 創下連續第 7 天創新高紀錄。同時，在 FED 宣布銀行業通過壓力測試後，一度推升銀行股上漲，但隨後受到美債殖利率走跌而下跌。FED 在發佈年度壓力測試結果時表示，在假設的經濟衰退期間，23 家機構仍遠高於最低資本要求，銀行因此將可提高股息和回購更多股票。另一方面，整週科技股領漲，主因隨著大多數天期的美債殖利率回落，包含 10 年期殖利率下滑至 1.43% 左右，降低了科技成長股因利率上漲帶動的成本與評價壓力，加上，近期 delta 變種病毒引發對疫情受害股的恐慌效果，導致資金流出景氣復甦企業，因而持續推升科技股上漲，NASDAQ 指數再創新高。

街口投信近期投資者關注全球不斷上升的 Covid-19 病例，主因 delta 變種病毒傳播快速，加上解封後多國接種疫苗速度出現放緩狀況，導致新增病例上升，多國政府再度對邊境提升警戒，加強防疫措施；在此變數下，疫情受害企業股價表現出現疲弱狀況。

另一方面，消費市場仍呈現復甦情況，Nike 公布的最新財報顯示，北美市場因為解封後，消費需求大增，同時，消費者持續尋求舒適的服裝來進行運動健身和居家活動，推動 Nike 業績表現突出，對營運展望也展現樂觀看法；可以預見，疫情雖然反覆影響經濟活動，但更多民眾因疫苗接種普及後，將持續釋放出受壓抑的消費需求。

【債市】

Delta 變種病毒在全球快速傳播，許多亞洲國家因此採取較嚴厲之封鎖措施，且由於擔憂美國非農就業數據強勁可能導致美債殖利率走升，在投資人觀望下，上週新興市場債市維持區間震盪，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週小幅上漲 0.02%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 6 月 30 日止一週，新興市場債券基金淨流入 27 億美元，反轉前一週流出態勢，今年以來則累計有 473 億美元流入新興市場債券基金。

上週五公布之美國 6 月份非農就業新增 85 萬人，優於市場預期，但失業率卻意外升高至 5.9%，整體勞動數據呈現中性，淡化聯準會鷹派預期，使美債殖利率收低；街口投信表示重要事件包含哥倫比亞政府遭信評機構惠譽降評至非投資等級，降評主要原因為其政府稅改政策遭國會及民眾反對，惠譽因此認為其政府財政赤字於將維持高檔，政府債務亦將因此居高不下，由於另一信評機構 S&P 在不到 2 個月前亦將其信評調降至非投資等級，使哥國債券預計將於 7 月底被移出新興市場投資等級債券指數，屆時恐迎來追蹤指數之基金被動賣壓；卡達國家石油公司 (Qatar Petroleum) 上週發行 125 億美元之國際債券，此為今年以來新興市場單次債券發行量最大規模，為因應龐大的新券交割壓力，儘管油價大幅走高，其餘產油國主權債或新興市場國營石油公司債走勢亦因此受到壓抑。

街口投信表示 07/05(一) 為美國假期，長假及暑期淡季效應加乘下，預計連假回來後市場交投仍將偏向清淡；本週主要關注 OPEC + 能否就 8 月份以後減產幅度達成協議，由於部分成員國反對，OPEC + 會議已延至本週一繼續開會討論。新興市場央行動態方面，本週包含祕魯、羅馬尼亞、馬來西亞、波蘭… 等國將召開利率會議，市場預期各央行皆將維持利率不變。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議