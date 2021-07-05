嘉惠兩大族群 統一投信降三大類基金定期定額門檻

統一投信今 (5) 日宣布，考量許多基金投資人反應有降低扣款門檻的需求，自 7 月起，國內股票型、海外股票型、全球動態多重資產 (累積型) 等三大類基金，定期定額 / 日日扣最低申購金額降為 2000 元，不僅讓小資族扣款更輕鬆，對於資本較雄厚採取每月多日扣款的投資人來說，可以拆分為更多扣款日或不同基金，分散布局的效益更佳。

統一投信表示，FIRE（Financial Independence、Retire Early 縮寫，意指「財務自由，提早退休」）風潮盛行，國人理財持續年輕化，越來越多仍在學的學生或剛就業的年輕人加入存零股、存股票基金行列，透過扣款金額門檻的降低，年輕人可以提早開始享受時間複利效果。

統一投信在 2020 年 3 月推出定期定額進階版的日日扣功能，每天都可以是扣款日，許多客戶反應股市行情波動很大，再加上統一投信旗下台股、大中華、亞洲跟全球股票基金有很多選擇，投資人想要在每月總投資金額不變下，有更多扣款日來分散買進成本，也想分散市場全方位布局，因此紛紛希望調降定期定額扣款門檻。

統一投信表示，在三大類基金的扣款門檻調降至 2000 元後，若是一個月扣款一萬元的客戶，原本最低金額 3000 元只能選 3 個扣款日，現在可選 5 個扣款日，原本分 3 檔不同基金扣款，現在也可以扣 5 檔，可望更進一步滿足投資人的理財需求。

配合扣款門檻調降，且考慮疫情因素，統一投信也宣布延長申購優惠，定期定額 / 日日扣申購統一全系列基金，享扣款終身０手續費的活動延長至 9 月底。為鼓勵投資人盡量利用免接觸的數位驗證線上開戶，完成線上開戶者加碼送紅利 2000 點，若採用紙本開戶則是贈送紅利 1000 點，紅利可用於日後單筆交易的手續費折抵。

