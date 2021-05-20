〈國內疫情升溫〉銀行信用卡撒幣祭線上消費優惠 鼓勵卡友宅家防疫

全台疫情升級至三級警戒，為鼓勵民眾在家防疫，銀行信用卡趁勢推出促刷優惠，兆豐與外送平台合作，祭出不限卡別，指定日刷卡叫外送就給 12% 回饋優惠；合庫銀則是提出刷卡繳防疫保單費用，回饋率可達 20%。

國內疫情大爆發，隨著外送平台的防疫規範升級，外送平台也針對指定區域宣布暫停現金交易，讓信用卡成為叫外送的必備工具。

兆豐銀針對 foodpanda 及 UberEats 兩大外送平台，推出加碼 12% 現金回饋優惠，不限卡別即日起到 6 月 27 日止，每週五到週日在 foodpanda 及 UberEats 總累積消費滿 300 元以上，登錄後即可加碼獲得 12% 回饋，部分信用卡回饋率最高可達 15%，相當於 85 折優惠。

另外，6 月底前指定日持兆豐卡在 PChome、MOMO 等電商平台消費滿額也有優惠，以 PCHOME 單筆刷滿 1288 元，登錄即可獲得 100 元刷卡金，momo 單筆刷滿 2000 元，登錄則可獲得 120 元刷卡金，如搭配兆豐 e 秒刷 3% 網購回饋，換算回饋率最高可超過 10%。

合庫銀則鎖定防疫保單，首創繳納防疫保單商品可享 20% 現金回饋活動，即日起到至 6 月 30 日，刷合庫信用卡繳納防疫保單商品且於合庫 APP 登錄成功者，即可獲 20% 現金回饋。