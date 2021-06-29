〈東元改選前哨戰〉經營權戰火延燒 東元、菱光雙方再槓上

東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄與其長子黃育仁的經營權戰火，延燒至東元與菱光 (8249-TW)。菱光今 (29) 日召開臨時董事會，討論鈺叡公開收購計畫案，東元電機、東安投資與光倫電子法人代表未出席，導致董事會流會，對此，東元發出聲明回應，依照公司法並無臨時董事會規定，且程序不合乎議事規則。

菱光表示，今日下午召開臨時董事會，針對鈺叡公開收購計畫，依法進行審議委員委任並組成審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性，並委請獨立專家表示意見，再依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

菱光指出，東元電機法人代表連昭志、東安投資法人代表余信達與光倫電子法人代表王健珉，因故未出席會議，臨時董事會無法如期舉行，公開收購程序恐怕延誤。

菱光表示，此舉是否採用技術杯葛來影響公開收購計畫審查，公司不予評論，但鄭重呼籲，將儘速再召開臨時董事會，請各董事盡責出席。

東元對此發出四大聲明回應，全文如下：

一、 菱光科技於 6 月 28 日通知 6 月 29 日召開臨時董事會，但依公司法，根本沒有「臨時董事會」規定，請問合法性何在?

二、 依公司法第 204 條、公開發行公司董事會議事辦法第三條及菱光公司本身之章程規定，董事會召開應於七日前通知，但菱光科技僅於開會前一日通知，且未提供議事資料，完全不合乎現有之議事規則。

三、 菱光科技公司於 6 月 21 日召開之董事會中濫用利益迴避，強制法人代表事下線和消音之行為，東元電機 / 東安投資法人代表董事和監察人除嚴正表示抗議，並要求菱光科技應承諾不再使用此類惡意手段阻撓議事。在無法得到保證不再發生類此情事時，本公司法人代表董事無法參加菱光科技以視訊方式召開之董事會會議。

四、 依菱光今日上午提供之會議資料，菱光果然再度濫用利益迴避規定，不同意東元 / 東安投資董事代表參與董事會議。但兩位董事與議程內容根本無利害關係，菱光科技卻一再濫用利益迴避操縱議事進行、並干擾法人董事權益，又公開向媒體發新聞稿，暗指「東安投資、東元電機等董事代表是否採用技術杯葛來影響公開收購計畫審查」，實為掩飾濫用利益迴避之事實，進行干預議事之手段。本公司在此再次嚴正抗議，要求菱光科技依照董事會議事辦法規定召集董事會，並保障董事參與會議討論之權益。