操盤手看台股：夏季行情重點在半年報

隨著時序進入第 3 季，法人與大戶針對第 3 季的新一波布局正在進行。台股第 3 季重點在於 8 月中旬的半年報，今年由於歐美重啟經濟，部分需求在第 2 季已經展開，而經過 4、5 兩月的營收公布後，緊接而來要公布的 6 月營收，將是影響半年報的重要關鍵，這也是 7 月上旬的盤面重點，其中台股能否順利挑戰萬八成功，就看權值電子股、航運股、鋼鐵股的 6 月營收表現。

目前由於航運股與鋼鐵股從第 2 季至今已有一波不小的漲幅，市值大幅增加，基期明顯墊高，第 3 季若要在當前的股價基礎下再攻一波，必須要有新的利多來刺激，如國際鋼市繼美國基建、中俄限制出口後，鋼價進一步上漲的訊息，亦或與營運表現有關的數據如營收獲利優於預期等才行。以鋼鐵股為例，繼鋼筋大廠海光日前公布 5 月單月 EPS 達 0.26 元，累計今年 4 至 5 月兩個月 EPS 達 0.62 元，超過今年第 1 季 EPS 0.45 元，前 5 個月 EPS 達 1.07 元，股價出現一波大漲之後，近日受惠台商回流設廠、房市回溫及政府公共工程等案量增加，新光鋼也公布自結 5 月單月 EPS 達 1.1 元，即是優於市場預期，股價聞訊隨即攻上漲停，來到 86.6 元，再創波段新高！

由於新光鋼是鋼鐵股中相對高價的股票，後續觀察新光鋼能否攻上百元，一旦能挑戰成功，鋼鐵股將展開新一波的比價效應；如同今年 6 月，長榮、陽明站穩 100 元，萬海站穩 150 元後，航運股的市場認同度迅速提升，資金加速湧入航運股的現象。屆時鋼鐵股就要進一步追蹤，特別是在 8 月中旬的半年報公布前，能提前表態者應是績優生，值得列入觀察。至於一路追蹤的航運股，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等，目前由於短線漲幅較大，若持續上攻將遇更為嚴厲的處置交易，故漲勢先放緩，暫以上升趨勢線與 10 日均線來觀察，並且留意是否公布自結 6 月獲利，若有公布自結數要觀察數字公布後的股價反應。

之前提到以電子業來看，資金正往下半年透明度較高的次產業集中，當時談到受惠資料中心擴大建置，加上 Windows 11 推出後搭載率看升，DRAM 及 NAND Flash 供給吃緊的情況將有機會延續到明年上半年，相關報價看漲，記憶體相關的 IC 設計及模組業者如晶豪科、威剛、十銓等，後續營運看俏，近日股價維持強勢。至於電動車持續是近年電子業的熱門議題，如車用感測相關的晶相光、精材，車用電池材料的康普、美琪瑪、榮炭、碩禾等，後續營運迎來轉機，也可留意。對於一個操盤手而言，傳產股與電子股並非是二分法，資金互有轉移，部分出現排擠皆是正常現象，重點在於什麼族群 (概念股) 獲得更高的資金認同度，該族群 (概念股) 表態上攻的機會自然相對較大，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。 (本專欄為週一、三、五刊出。)

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