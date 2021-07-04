〈觀察〉股匯金融on line為國際趨勢 視訊輔助股東會政策慢半拍

股東會 7/1 正式重新召開，金管會趕在解禁前宣布，8/16 之後可以採取實體加視訊輔助方式召開股東會，看似利多鬆綁，但其實與國際上的視訊股東會相比，在股匯金融數位化已是國際趨勢的現在，政策完全慢半拍。

疫情期間，外界一直有利用數位化技術輔助股東會召開的建言，金管會在 5 月下旬的立法院財委會上面對立委質詢時表示，視訊會議存有股東身分認證或視訊斷訊的技術性處理問題，加上同步計票的可行性等相關疑慮，今年 6 月就要召開的股東會若要及時執行有困難。

當時立委沈發惠即痛批，去年 3 月 4 日就以「疫情下的股東會是否改為線上」質詢時任主委顧立雄，如今疫情發生一年多，金管會仍毫無任何作為、沒有超前部署。

金管會最後歷經將股東會延期召開，並指示集保公司研議「遲來的」視訊股東會，終於在報請疫情指揮中心同意後，宣布自 8 月 16 日至 8 月 31 日間，除可召開實體股東會外，符合一定條件的公開發行公司，可以採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。

但是，不是所有公司都可以採視訊輔助，需要符合無董事監察人改選（或有改選但候選人未超過應選席次）、無解任董事監察人議案、未上市櫃公司以委託股務機構代辦者為限。

且對股東來說，若想要參加視訊輔助方式股東會的股東，除同意放棄參與實體股東會，還要先向公司登記並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正的投票。此外，以電子投票行使表決權的股東，不得再以視訊方式參與股東會。

翻開現行國際上的線上股東會，全世界主要國家只有台灣還沒有線上股東會，其他各國不是實體加上線上股東會、就是純線上股東會。其中，美國因幅員廣大，在新冠肺炎疫情爆發前即有線上股東會的相關發展，後因疫情而使得線上股東會機制被廣泛採納，去年美國有 283 家舉辦，今年大幅提升到 920 家。

日本也有許多企業採取線上股東會，其中，今年全力投入線上股東會的例子之一是軟銀公司 (SoftBank)，股東們能夠透過按下螢幕上的「同意」按鈕進行線上投票，而且數秒後就會宣布表決結果，軟銀公司執行長宮內謙也會回答股東提問的問題；韓國三星電子在今年 3 月中旬舉辦今年股東會，除了以電子投票行使表決權外，亦準備線上直播和問答的形式，這些例子都達到了真正「線上股東會」的意義。

而我國，今年 8 月中即將開放的視訊輔助式股東會，股東雖可以事先提問，但無法參與臨時動議及股東會議案修正，主要是國際上召開視訊股東會多無開放股東得提臨時動議及股東會議案修正，系統平台尚無提供此功能，股東若欲表達臨時動議，仍要選擇親赴實體股東會現場。

我國受限公司法規定，公開發行公司現階段不能採線上股東會，但新冠疫情的存在已經改變了全世界的日常運作，再加上科技日漸發達，政府對於數位科技、Fintech 喊了多年，卻在線上股東會的布局上慢了那麼多拍，未來股匯金融必然朝向科技數位化，財金部會應該思考修改公司法第 172 條之 2 第 1 項規定，並盡速研發公開發行公司可以採行線上股東會的機制，以符合世界潮流。