三大法人提款222億元 傳產多頭熄火長榮遭內外資大砍7.4萬張

電子股疲弱、傳產多頭熄火，台股小跌 3.79 點，收在 17710 點，三大法人合計賣超 222.66 億元，其中今 (2) 日甫出關的長榮航更遭內外資大砍 7.4 萬餘張，賣壓沉重。

三大法人中外資賣超 199.89 億元、投信與自營商分別賣超 18.58 億元、4.19 億元，合計從台股提款 222.66 億元。

外資賣超標的中，長榮遭砍 6.6 萬餘張居冠、中石化也遭調節 2.5 萬多張，新光金與國喬也分別遭砍 2.2 萬餘張、2 萬張。

買超前五大標的主要以面板股為主，群創獲外資買超 4.2 萬張、彩晶、友達也分別獲買超 1.9 萬餘張、1.4 萬餘張，華邦電或買超 2 萬餘張、中鋼 9995 張。

自營商買超第一名為元大台灣 50 反 1，獲買超 7565 張，群創與彩晶分別獲買超 7364 張、5691 張，U 期元大 S&P 石油獲買超 6164 張，國泰台灣 5G 獲買超 5560 張。

賣超前五大標的主要以 ETF 為主，包括國泰智能電動車 (71307 張)、元大滬深 300 正 2(40531 張)、中信中國高股息 (7966 張)、中石化 5573 張、富邦上証正 2 賣超 4382 張。

投信買超前五大標的中，中鋼 6277 張、南亞科 1819 張、正隆 1301 張、順德 1170 張、南亞 684 張；賣超前五大標的中，友達 6870 張、長榮 5627 張、群創 4319 張、永豐餘 2320 張、台泥 2157 張。

