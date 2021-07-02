〈陸港盤後〉人行回收流動性 A股恐慌跳水 上證、恒指下挫2%

中國人行意外連續兩日回收流動性，加上 A 股融資餘額下滑，利空消息導致周五 (2 日)A 股三大指數開低走低。流動性緊縮的訊息打擊市場信心，權值股賣壓湧現，加速指數向下探底。

摩根士丹利下調中國房地產業評等，認為中國當局可能採取措施為過熱的房市降溫，並進一步促使開發商減少債務比重。

A 股下半年開市不利，連兩個交易日下挫，而在陸股通恢復交易後，外資積極賣超 A 股，白酒類股成重災區。

今日滬深兩成交金額達 1 兆人民幣，較前一個交易日小跌 1.7%。

港股方面，進入 7 月第一個交易日就遭逢 A 股重挫的利空，導致恒指今日在開平高盤後，一路震盪下滑，科技、汽車、太陽能類股賣壓沈重，而能源類股在油價前景一片看好之下大多逆勢抗跌，但卻無力阻止恒指跌勢。

恒科指重挫，指數 8000 點應聲被貫破，成份股中僅三檔個股力抗跌勢。而外媒報導指出阿里巴巴 (9988-HK) 創辦人馬雲和副主席蔡崇信兩人，將一大部分持有的阿里巴巴股份質押給投資銀行，以取得大量貸款，阿里巴巴股價大跌逾 3%。

截至收盤，上證綜指下挫 1.95%，報 3518.76 點；科創 50 指數大跌 2.64%，報 1538.16 點；深證成指下跌 2.45%，報 14670.71 點；創業板指重挫 3.52%，報 3333.9 點。

本周上證綜指下滑 2.46%，科創 50 指數小漲 0.22%，深證成指下挫 2.22%，創業板指下跌 0.41%。

恒生指數下挫 1.8%，報 28310.42 點、恒生科技指數大跌 3.22%，報 7892.4 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 86.04 億元，其中滬股通賣超人民幣 60.52 億元，深股通賣超人民幣 25.52 億元。本周北向資金合計賣超人民幣 157.99 億元。

法人觀點

巨豐投顧表示，由於市場的流動性已不比去年寬鬆，因此在貨幣政策上的一個不大的利空變化就可能對市場信心產生很大的衝擊。而上半年 A 股走勢格局呈現快速類股輪動，使得上證指數整體漲幅有限，但結構上卻是投機性類股群輪動，價格大幅波動的格局，這反映投資人信心不足，賺到錢很快落袋為安。

目前還是需要關注企業估值以及業績對於股價的支撐，只要任何一個環節出現問題，高估值的標的都可能會出現重挫。

