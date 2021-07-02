INSEE預測今年法國經濟成長率將達6% 比政府樂觀

根據《路透社》1 日 (週四) 報導，法國國家統計及經濟研究局 (INSEE) 在 7 月 1 日表示，他們預測法國今年的經濟成長率將達到 6%。這也意味著法國經濟在今 (2021) 年年底之前，將伴隨著消費行為的活躍、而恢復到疫情前的水準。

與法國財政部的預測相較，INSEE 的看法更為樂觀。法國財務部預測該國 2021 年的經濟成長率將落在 5%，認為在傳染力強大的 Delta 變種病毒影響下、未來發展仍充滿著許多變數。

INSEE 在 7 月 1 日所公布的最新展望報告中指出，2021 年 Q2 法國經濟活動的實際表現優於預期。在第三次的封城 (Lockdown) 管制於 5 月中旬解除之後、有諸多限制也隨之放緩，也觀察到更加強勁的復甦力道。

法國當局在 5 月進一步放寬針對零售業所實施的營業管制，非必要性消費的店家重新開門營業，消費也隨之急遽擴大。在管制措施進一步的放寬下，回溫走勢也得以維持。

依照 INSEE 數據，在 2021 年 5 月時點、法國經濟表現較疫情前萎縮 4%，也預測萎縮幅度到了年底之前將縮小至 0.1%。2021 年 Q3 的經濟成長率預測將出現季增 3.4%，到了 Q4 也預測將出現季增 0.7%。

法國勞動市場預估在 2021 年內也將恢復到疫情前的水準，並預測就業人數到年底之前將增加 30 萬人。另外在失業率方面，INSEE 認為大致上將繼續持平、預測年底時的失業率將落在 8.2%。