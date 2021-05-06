英國央行維持利率、購債規模不變 大幅調升今年經濟成長估至7.25%

英國央行 (Bank of England,BoE) 周四 (6 日) 宣布維持基準利率與購債規模不變，但將放慢每周購債步調。隨著疫苗接種進展順利，央行將今年經濟增長預期上調至 7.25%，遠勝先前預期的 5%。

消息發布後，英鎊兌美元上漲 0.15%，截稿前暫報 1.3923。

央行貨幣政策委員會周四一致表決通過，將基準利率維持在 0.1%，並維持 8950 億英鎊購債規模不變，但隨著經濟復甦漸有起色，央行也宣布放慢購債步調。

央行表示，在國內經濟活動不受巨大限制的情況下，預計英國經濟將在今年內回升至疫情前水平。央行首席經濟學家 Andy Haldane 認為，證據顯示，家庭和企業支出均顯著且持續增長，消費者和企業信心也開始反彈。

根據官方最新數據，截至目前，英國已進行超過 5060 萬次的疫苗接種，第 1 劑疫苗接種數達 3500 萬，第 2 劑疫苗接種數也達 1580 萬。隨著越來越多人接種新冠疫苗，英國距離解封之路不遠，央行對經濟前景看法也漸趨樂觀。

英國央行將 2021 年 GDP 增長預期上調至 7.25%，略高於分析師預期，也高於今年 2 月時預期的 5%，2022 年經濟增長預期估為 5.75%。