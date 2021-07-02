以為輕症小毛病，卻可能是急重症警報！哪些水腫、疼痛最要注意？

文／早安健康編輯部

身體出現各種小毛病，往往因為一時之間不影響生活，或是以為「應該不是吧」「沒什麼大不了吧」就忽略，但是乳房外科名醫江坤俊醫師就說，乳癌在發生初期有許多徵兆，其中不痛的硬塊才最危險！常見的腿部水腫也不能單單以為只要來個淋巴按摩就好，若是只有一側水腫而且隔天起床狀況沒有好轉，或是咳嗽超過兩週沒好，都可能是會致命的急重症，要馬上就醫治療！

肺結核

盜汗＋喘氣、胸痛、咳嗽、咳血、食慾不振、疲倦

可能是肺部感染結核桿菌造成的肺結核，會讓肺部壞死，嚴重時大約 50% 的患者會在三年內死亡，一開始症狀和感冒相似，因此如果咳嗽超過 2 周以上，就要將肺結核列入懷疑對象，盡速就醫。

肺結核俗稱肺癆，結核桿菌會讓肺部壞死，嚴重時會致死。症狀和感冒相似，因此如果咳嗽超過 2 周以上，就要考慮是肺結核的可能性，盡速就醫。

下肢深層靜脈栓塞

單側水腫＋紫色蜘蛛網

通常會出現在下肢，尤其是小腿，會有局部靜脈血管呈現蜘蛛網狀明顯分佈，甚或有突起的情況。血液循環不良或久坐久站者較可能出現，但是也可能是靜脈瘤，這些情況都需要就醫檢查以確認原因。如果是單側下肢出現紫色蜘蛛狀靜脈，或者伴隨單側下肢腫脹，則有可能是下肢深層靜脈栓塞，這個血栓如果脫落，往心肺方向前進，很有可能造成肺栓塞而危及生命，應立刻就醫檢查。

單側水腫＋疼痛、皮膚呈紅色

如果水腫是較為快速發生，有伴隨疼痛與皮膚發紅，有可能是深層靜脈栓塞，因靜脈栓塞造成靜脈回流受阻。深層靜脈栓塞是急症，原因在於栓塞的深層靜脈是較為粗大的靜脈，而阻塞靜脈的血栓，很有可能脫落，隨著衝力較大的血流一路回到右心室，透過肺動脈到達肺臟，就可能在行進到窄到走不下去的地方堵住，引發呼吸困難可能致命的肺栓塞。

黑色素瘤

如果從小大到就有的痣，並不是需要擔心的對象，因為這些痣是飽含黑色素的細胞集合而成。不過符合以下其中幾個原則的痣，就不可掉以輕心，很有可能是黑色素瘤，沒有及時接受治療，存活率不高：

●新長出來的痣，特別是腳底

●原有的痣突然變大

●痣邊緣形狀不規則，或是邊界不明顯

●顏色不均勻

●直徑超過 0.5 公分

胰臟相關

嘔吐、腹痛、餐後劇烈腹痛

胰腺是位於上腹部的一個消化器官。如果伴隨腹痛是「壓痛」，則可能是胰腺炎。胰腺炎分急性和慢性兩種症狀，嚴重時會危及性命，切莫輕忽。

腹痛、黃疸

肝臟不好會導致黃疸。但也有可能是膽囊與膽管問題。不過，總膽管結石會造成胰液塞車，可能產生敗血症、胰臟炎。急性胰臟炎是上腹部或肚臍周圍疼痛、胰臟癌則是上腹部疼痛伴隨背痛、平躺時疼痛加劇，兩者都有噁心、嘔吐等腸胃道症狀。

左下背痛

如果是在飯後或是酒後出現劇痛，可能是胰臟發炎或胰臟癌，尤其是飲食中含有高量脂肪或是酒精，具有膽結石病史疼痛度會增加。

乳癌

乳癌是女性最擔心的癌症之一，因此乳房有什麼異狀最讓人關心。不過基本上八成的乳癌案例中，按壓乳房並不會痛，這樣反而容易讓人掉以輕心。有愈多這些症狀出現，乳癌的機會就會提高！

乳房硬塊

多數的乳房硬塊都是良性的，雖然乳癌的常見症狀確實是乳房硬塊，但反過來說，乳房硬塊並不等於乳癌，而且很可能是良性腫瘤，例如界線明顯的圓形或橢圓形腫塊，摸起來平滑、柔軟，可能是乳房纖維腺瘤；硬塊界線不明顯，觸摸時有痛感，可能是乳房纖維囊腫。

乳頭附近泛紅腫塊：有可能是乳腺炎，甚至可能進一步成為膿瘍，不過如果用抗生素治療無效，有可能是乳癌。要注意的是，如果乳房有硬塊，摸腋下也有的話，乳癌的可能就提昇。

乳頭分泌物

乳頭出現異樣的分泌物，或分泌物中帶有血，有可能是乳癌。不過分泌物得要是黑色或咖啡色，無週期性一直出現。至於乳癌導致的乳頭滲血會一直大量地流，而且它跟月經週期沒有關係。

乳頭凹陷

如果乳頭本來是凸的，最近幾個月卻凹下去，有可能是乳癌。

乳房疼痛

只有兩成乳房疼痛與乳癌有關，其他可能的情形包括經期影響、停經，或是胸壁、肌肉、關節帶來的緊繃、發炎等，運動傷害也可能造成：帶狀皰疹的疼痛也與乳房無關。

原文引自：乳癌前兆是不痛的硬塊！7 種最易忽略疾病，這種症狀超過兩週馬上就醫

來源：《早安健康》7 月號

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