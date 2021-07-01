〈台幣〉外資擴大匯出力道 量縮小貶收27.904元

國際美元轉強，外資今 (1) 日反手賣超台股，午後更加大匯出力道，新台幣兌美元應聲走貶，不過，出口商也進場拋匯，抵銷部分貶幅，終場貶 3.4 分，收在 27.904 元，台北及元太外匯市場成交值略縮至 12.64 億美元。

台股今日上沖下洗，早盤衝上 17863 點，再創歷史新高，航運等傳產族群領銜衝鋒，但盤中獲利了結賣壓湧現，大盤跳水翻黑，高低震盪近 220 點，終場跌 41 點，收在 17713 點，並三大法人同站賣方，合計大砍 225 億元，其中，外資反手賣超 179 億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天以 27.9 元開出，最高升至 27.85 元、最低來到 27.91 元。午盤過後，外資買美元需求轉強，使得台幣貶回 27.9 字頭，但出口商仍握有大量美元，陸續進場拋匯後，使得台幣貶值幅度縮小，以 27.904 元作收，貶 3.4 分。

台北外匯市場成交值 8.44 億美元，元太外匯市場 4.2 億美元，合計達 12.64 億美元。

美元仍呈高檔震盪走勢，根據央行統計，日圓今天重貶 0.66%，下探 15 個月新低，菲律賓幣、韓元同步貶值逾 0.6%，台幣、人民幣、新加坡幣均呈現小貶。截至下午 4 點，美元指數上漲 0.39%，來到 92.4 之上。

美國周五即將公布 6 月非農就業報告，將是聯準會 (Fed) 考量縮減量化寬鬆 (QE) 的依據之一，市場屏息以待。